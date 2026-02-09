Bad Bunny vuelve al Nº1 en España, Louis Tomlinson se hunde

En la víspera de su esperadísima actuación en el descanso de la Super Bowl y después de ganar el Grammy a Álbum del Año, Bad Bunny ha vuelto al número 1 de la lista española de discos con ‘Debí Tirar Más Fotos’. Siendo la del puertorriqueño la actuación de Halftime más vista de la historia del evento, puede que el aclamado disco continúe alguna semana más en el primer puesto.

A Bad Bunny le siguen Rosalía, Hijos de la Ruina, Aitana y Quevedo, pero no es hasta el puesto 17 que encontramos a quien ocupaba el número 1 la semana pasada. ‘How Did I Get Here’ de Louis Tomlinson ha pasado del top de la lista al puesto 17. Por otro lado, la entrada más fuerte de la semana es para la banda sonora original de la temporada final de ‘Stranger Things’, cayendo en el puesto 23.

- Publicidad -

‘Octane’ de Don Toliver y la recopilación de ‘Number Ones’ de Michael Jackson también han entrado en la primera mitad, en los puestos 38 y 46, respectivamente. El Rey del Pop vuelve a las listas por el reciente tráiler oficial de su biopic, que estará en cines este mismo abril.

En la segunda mitad de la lista encontramos a Nicky Jam en el número 60 gracias a ‘Bohemio’. Por otro lado, Ángel Stanich entra en el puesto 65 tras el lanzamiento de ‘Por La Hierba’.