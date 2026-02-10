Rosalía saca nuevo vídeo este miércoles

Como si se hubiera leído nuestro artículo preguntando dónde estaba el nuevo vídeo o el nuevo single de ‘LUX‘ (LOL), Rosalía mueve ficha. Este miércoles habrá vídeo para esta campaña y será para un tema algo inesperado, ‘Sauvignon Blanc’.

Barajado como sencillo de presentación del álbum en algún momento ya olvidado del «rollout», terminó sepultado por la espontaneidad de ‘La perla’; por ‘Reliquia’ al ser escogida para la gala de Los 40 Principales; y por ‘Dios es un stalker’, que fue elegida por la emisora para ser incluso número 1 directo de su lista semanal.

- Publicidad -

‘Sauvignon Blanc’ es una de las 4 canciones menos escuchadas de ‘LUX’ (también es verdad que es el track 12 de los 15 que hay subidos a plataformas), pero tratará de remontar con un vídeo desértico, en el que aparentemente veremos a Rosalía preguntarse por su soledad. Este es el teaser que ha subido a redes.

- Publicidad -

Podcast sobre LUX