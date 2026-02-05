¿De verdad no habrá más vídeos de ‘Lux’ de Rosalía?

Con ‘Lux‘ aún asentado en el 2º puesto de la lista de álbumes española, sumando cuatro Discos de Platino en tiempo récord, y con ‘La Perla’ convertido en uno de los éxitos absolutos del momento, Rosalía parece concentrada en desarrollar la gira mundial de ‘Lux’, que comenzará el próximo 16 de marzo en Lyon, Francia, y pasará por España en abril a lo largo de siete fechas repartidas entre Madrid y Barcelona (separadas por una parada en Lisboa).

Rosalía, que ha interrumpido su descanso mediático apareciendo en el reciente concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi, puede estar más que satisfecha con el desempeño comercial de ‘Lux’, sobre todo porque ha afirmado que no esperaba que fuera «un disco para los charts» y se ha convertido en el más vendido de su carrera.

- Publicidad -

Rosalía se mató a conceder entrevistas durante el lanzamiento del álbum, en España, Europa, América Latina y Estados Unidos, así que nadie puede decir que no ha promocionado el disco. Ahora mismo, el álbum se está vendiendo solo, a pesar de la inexplicable falta de stock de las ediciones físicas; continúa en los primeros puestos de la lista española y seguramente volverá al número 1 cuando la gira esté en marcha.

Pero no todo en esta vida son números. También son importantes la marca y el «world-building». Rosalía hizo historia con ‘El mal querer‘ (2018) cuidando su videografía como nadie, convirtiendo cada vídeo en un evento nacional, y los clips de ‘Motomami‘ (2022) también fueron clave para entender la era, sobre todo el de ‘SAOKO’. Sin embargo, quizá la imagen más icónica que produjo ‘Motomami’ fue la de su gira, y seguramente el tour de ‘Lux’ volverá a dejar estampas memorables.

- Publicidad -

La creación de vídeos ya no parece una prioridad para ningún artista ni sello discográfico, ya que son tremendamente caros de producir y no siempre justifican la inversión. Muchos de los mayores éxitos recientes no cuentan con videoclip oficial. Esto quizá explica que el único digno que se ha realizado para ‘Lux’ sea el de ‘Berghain‘, cuyo cometido era «explicar» el disco que se avecinaba. Un clip alucinante que apenas suma 12 millones de visualizaciones en YouTube. El de ‘La Perla‘, filmado de forma improvisada en Miami y carente de concepto, suma 40 millones. En ambos casos son números muy buenos, pero no espectaculares.

Artistas contemporáneos a Rosalía han mimado el «world-building» con sus últimos lanzamientos, véase Charli xcx con ‘Brat‘ o Troye Sivan con ‘Something to Give Each Other‘. Otros lo han dejado en dos vídeos y ya, como Lady Gaga con ‘Mayhem‘ o Sabrina Carpenter con ‘Man’s Best Friend‘. Taylor Swift ha anunciado AHORA el clip de ‘Opalite’, solo el segundo de la era ‘The Life of a Showgirl‘ por raro que pueda parecer.

- Publicidad -

Hay que subrayar que los videoclips musicales no se graban de la noche a la mañana, sino que requieren planificación. Obviamente preferimos dos vídeos buenos a cuatro malos. Simplemente, sorprende que el único vídeo de ‘Lux’ que refleja la calidad del álbum saliera hace cuatro meses, mientras la promo del álbum parece haberse detenido. ¿Pedimos demasiado a los artistas cuando para rodar un vídeo se necesita a un equipo disponible que quizá no está dispuesto a invertir dinero, energía y tiempo?

Aunque el clip de ‘La Perla’ no hace ni dos meses que se estrenó, la sensación es que solo el de ‘Berghain’ ha dado peso visual al álbum. Mientras Rosalía ensaya la gira de ‘Lux’, toca preguntarse si de verdad los videoclips del disco han acabado en ‘La Perla’ o si aguarda alguno más, quizá para ‘Reliquia’ -el único tema aún no single en listas españolas-, ‘Dios es un stalker’ o ‘La Yugular’, dado su éxito inicial, o para alguna colaboración como la de Carminho en ‘Memória’. Por ‘La rumba del perdón‘ mejor ni preguntamos. Rosalía, ¡no nos hagas esperar al «De-LUX»!

¿Qué tema de 'LUX' merece vídeo? Dios es un stalker

La Yugular

Magnolias

Memória

Mio Cristo Piange Diamanti

Otro

Reliquia Ver resultados