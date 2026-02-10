Rodrigo Cuevas divierte, incluso hablando de la muerte, en ‘Llagares’

Camino a ‘Manual de belleza’, su nuevo disco, Rodrigo Cuevas ha publicado primero un dúo con Massiel y ahora un EP llamado ‘Llagares’. Son 3 nuevas canciones que además vienen presentadas por un corto de 18 minutos inspirado en el programa ‘Cantares’ de Lauren Postigo. Dirigido por Jorge Rojas, cuenta con una Rossy de Palma en su versión más histriónica.

Las grabaciones de ‘Llagares’ oscilan entre la mirada a la tradición del pasodoble ‘Sácame a bailar’, que incluye la voz de Ana Belén y un crédito de co-autor para Víctor Manuel; y la electrónica de ‘Asturcón’. Zahara y Martín Perarnau IV figuran como programadores de esta última, que también cuenta con un tipo de cuerdas bastante trip-hop.

El corto devanea entre la performance, el documental (se le pregunta al pueblo asturiano sobre lo que opina de Rodrigo Cuevas, uno dice que no canta mucho), la entrevista y la comedia. Hay un componente sexual y también de autoparodia.

Ese carácter cómico se refleja en el tema que escogemos como Canción del Día, ‘Una muerte ideal’. Se trata de una colaboración con Grande Amore, muy marcada por el tipo de sintetizadores y melodías que suelen gastar los gallegos. Le sientan como un guante a Rodrigo Cuevas, que en el vídeo durante un momento convence en su faceta más superestrella electropop, más The Weeknd.

Este tema imagina la muerte de Rodrigo Cuevas, que se manifiesta encantado de encontrarse con «Lina Morgan, Juan Gabriel o Rocío Jurado», así como confiado de «entrar en el cielo» pese a los pecados cometidos. Además, se mantiene cierto poso en la tradición gracias a la colaboración añadida del coro. También colabora Mapi Quintana. La presentación en vivo frente a tan improbable público acaba como no te imaginas.

Rodrigo Cuevas ha anunciado las primeras fechas de su gira y algunas entradas están ya disponibles. Otras lo estarán próximamente. Detalles, en su web, que se llama rodrigocuevas.sexy.



Un podcast con Rodrigo Cuevas