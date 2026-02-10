Black Keys anuncian fecha única en Madrid

The Black Keys ha anunciado fecha única en España en 2026. El dúo de rock formado por Dan Auerbach y Patrick Carney actuará el 13 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid, donde presentará su nuevo álbum, ‘Peaches!‘, además de repasar los grandes éxitos de su carrera.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 13 de febrero a las 10.00 horas a través de los puntos de venta habituales, con un precio de 65 euros más gastos de distribución. Habrá preventas disponibles desde el 12 de febrero a las 10.00 horas para usuarios de Live Nation y Live Nation–S.SMusic.

- Publicidad -

El telenero del concierto será Robert Finley, autor de discos producidos por Dan Auerbach, como el reciente ‘Hallelujah! Don’t Let The Devil Fool Ya’.

‘Peaches!’ será el decimocuarto álbum de The Black Keys y el sexto en siete años. EL primer adelanto ha sido ‘You Got to Love’, que ha recordado a muchos a los Black Keys de antaño. ‘Peaches!’ sale el 1 de mayo.

