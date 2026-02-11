«Mi gente latino», el último hit de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez hace tiempo que no coloca un éxito en las listas -el último probablemente fue ‘Ain’t Your Mama‘ hace 10 años, si recuerdas que existe todo un mundo más allá de Estados Unidos-, pero sí se ha anotado un hit en los últimos tiempos en forma de expresión popular. No tantos artistas logran transformar la manera en que hablamos o nos expresamos, pero la expresión «mi gente latino» se ha consolidado en el habla de las redes sociales, se viraliza constantemente y está siendo revivida estos días tras la espectacular actuación de Bad Bunny en la Super Bowl.

La frase «mi gente latino» se usa para expresar orgullo por el origen latino y, recientemente, figuras como Zara Larsson la han utilizado de manera irónica para sugerir que la actuación de Bad Bunny ha sido tan buena que las ha vuelto latinas de golpe.

«Mi gente latino» es tan popular que algunos usuarios de TikTok aseguran que ahora la expresión que sería gramaticalmente correcta, «mi gente latina» -ya que gente en español es de género femenino-, ya les suena mal. El núcleo del meme está precisamente en ese simpático error humano que Jennifer Lopez cometió al agradecer un premio hace mucho más tiempo del que probablemente imaginas.

La expresión «mi gente latino» se ha viralizado en el último lustro, sobre todo a partir de su difusión en TikTok en 2023, pero pertenece a un episodio de 2011 en el que Lopez recoge su premio a Mejor Artista Latino en los American Music Awards. Lopez, que es neoyorquina de origen puertorriqueño, ha grabado decenas de canciones en español y habla el idioma con cierta fluidez, pero en ese momento pudo más la emoción y protagonizó un momento de humor involuntario que delató su mejorable dominio del español mientras recogía un premio que implicaba su vínculo con el idioma. El momento se remató cuando la cámara enfocó a Taylor Swift expresando a Selena Gomez su sorpresa por descubrir que Lopez «habla español», a lo que Gomez respondió soltando una carcajada.

Si nos ponemos a localizar el origen del meme, vemos que existen tuits de 2020 que ya lo utilizaban de forma irónica o en tono de broma. Precisamente, ese fue el año en que Lopez actuó en la Super Bowl junto a Shakira, en un espectáculo que celebró la cultura latina por todo lo alto seis años antes que Bad Bunny. Un fragmento de una entrevista de la época también ha circulado en los últimos años porque muestra a Lopez hablando español con cierta dificultad, provocando la incómoda reacción de Shakira.

El contraste entre el dramatismo de sus palabras, su gesto de victoria cuando alza el premio en alto y baja la cabeza hacia el suelo, y su pronunciación incorrecta de la frase convirtió este episodio en uno de los momentos virales más memorables de la cultura pop. De hecho, no fue hasta el año pasado cuando un periodista preguntó a Jennifer Lopez por el meme y ella pidió que se lo explicara, porque no entendía por qué la gente lo encontraba tan gracioso. Lopez por fin lo entendió.

El momento también ha conectado por lo que tiene de «relatable», especialmente para todas aquellas personas bilingües que ocasionalmente mezclan idiomas de mala manera (no solo pasa con el inglés y el español, todos recordamos la polémica por el «cumpleanys» de Rosalía). No hay que olvidar que en Estados Unidos viven 60 millones de personas que hablan español y que el «spanglish» está a la orden del día. Puede que Donald Trump no lo entienda pero el meme tampoco es para él.

