Cuando crees comprar entradas para Bad Bunny y son para Bunbury

Por si no había suficientes noticias de Bad Bunny, de nuevo top 1 Global en Spotify con ‘Debí tirar más fotos’ y en Spotify España con ‘Baile inolvidable‘ tras su exitazo en la Super Bowl, un vídeo sobre él se ha viralizado en redes en las últimas horas.

Se trata de dos chicas que se equivocan y compran entradas para ver a Bunbury en Madrid, en lugar de para ver a Bad Bunny. Las tiktokers aparecen en el vídeo muertas de risa y llorando de frustración -todo al mismo tiempo- cuando se dan cuenta de que han comprado entradas para Bunbury en el Movistar Arena, en lugar de para Bad Bunny.

Sobre estas líneas, el cartel por el que se generó la confusión y en el que lo cierto es que no se distingue tanto al artista: «Pensé que los rizos eran de él». Alguien se olvidó de comprobar fechas o de que el concierto de uno es el Metropolitano y el del otro en Movistar Arena.

«Voy a vomitar» es una de las pocas frases que pueden articular entre risas y llantos. «Ya decía yo que eran muy baratas» es otra, tras haber pagado 165 euros por 2 tickets. ¿Alguien da más? Sí, el vídeo mejora cuando deciden ponerse temas y colabos de Bunbury al azar, y les da todavía más la risa.