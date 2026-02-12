Ausencias y sorpresas en la extraña lista de discos top de Spotify

Spotify ha clasificado los mejores discos de la era del streaming según su criterio, seleccionados por su equipo en función del “impacto cultural” y el «staying power» (un concepto difuso que alude a las veces que volvemos a escuchar un disco). Conviene señalar que la lista se centra específicamente en álbumes de música pop publicados entre 2015 y la actualidad, por lo que incluye discos que presentan una accesibilidad pop a pesar de pertenecer a otros géneros.

De la lista, 22 títulos están firmados por mujeres y solo 6 por hombres. Ordenada alfabéticamente, el disco más antiguo es ‘Ten Love Songs‘ de Susanne Sundfør, editado en febrero de 2015, y el más reciente, ‘brat‘ de Charli XCX, lanzado en junio de 2024.

- Publicidad -

La lista alterna discos tan reproducidos y exitosos como ‘SOUR’ (2021), de Olivia Rodrigo, pero también busca credibilidad editorial reivindicando títulos que no obtuvieron grandes ventas, aunque fueron adorados por la crítica, como ‘What’s Your Pleasure?‘ (2020), de Jessie Ware. Billie Eilish y Taylor Swift son las únicas que repiten con dos discos.

Spotify trata de evitar las críticas por su anglocentrismo incluyendo la obra de una artista noruega, el mencionado ‘Ten Love Songs’. Sin embargo, el inglés es el idioma predominante en todos y cada uno de los títulos elegidos, incluido el de Sundfør, así que no esperes ver en la lista trabajos de Rosalía, Christine and the Queens… o Bad Bunny, a pesar de su éxito.

- Publicidad -

De hecho, si se trata de unificar en una lista discos que fueron comercialmente exitosos y, a la vez, alabados por la prensa, sorprende la ausencia de al menos uno de los dos álbumes publicados por SZA, como ‘Ctrl‘ (2017), clásico moderno donde los haya. En cuanto a obras hechas por hombres, no esperábamos ver a Drake con alguno de sus interminables discos, pero sí a Kendrick Lamar con alguno de los suyos. Cualquiera habría valido, aunque ‘DAMN.‘ (2017) estaba a huevo: es uno de los más reproducidos de la historia y ganó el Pulitzer.

Por seguir sacando punta a una lista que, al fin y al cabo, es subjetiva y no puede incluirlo todo, no diríamos que ‘Lover‘ (2019) sea uno de los dos discos de Taylor Swift que merece estar aquí, aunque hay que reconocer que tiene sus defensores; y la ausencia de Frank Ocean implica ya una reescritura de la historia. Así queda la lista completa, en orden alfabético, vía PopBase:

- Publicidad -

• Adele — 25

• Ariana Grande — thank u, next

• Beyoncé — Lemonade

• Billie Eilish — HIT ME HARD AND SOFT

• Billie Eilish — WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

• Bruno Mars — 24K Magic

• Calvin Harris — Funk Wav Bounces Vol. 1

• Carly Rae Jepsen — E•MO•TION

• Charli XCX — BRAT

• Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

• Doja Cat — Planet Her

• Dua Lipa — Future Nostalgia

• Ed Sheeran — ÷

• Harry Styles — Harry’s House

• Jessie Ware — What’s Your Pleasure?

• Justin Bieber — Purpose

• Kacey Musgraves — Golden Hour

• Lana Del Rey — Norman F***ing Rockwell!

• Lorde — Melodrama

• MUNA — About U

• Olivia Rodrigo — SOUR

• Rihanna — ANTI

• Rina Sawayama — SAWAYAMA

• Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet

• Selena Gomez — Revival

• SOPHIE — OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES

• Susanne Sundfør — Ten Love Songs

• Taylor Swift — Lover

• Taylor Swift — reputation

• The Weeknd — Starboy