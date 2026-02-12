Gabriel Rufián es Bad Bunny en la hilarante parodia de ‘Polònia’

Si esta semana el muro de tu red social favorita se ha llenado de vídeos de Bad Bunny en la Super Bowl y por otro lado de Gabriel Rufián intentando unificar a la izquierda de todo el país, esto te interesa. El programa de humor ‘Polònia’ ha realizado otra de esas parodias musicales que trascienden la televisión catalana para dar el salto al resto de España.

En ella, uno de los actores del programa interpreta al hasta ahora portavoz parlamentario de ERC, solo que vestido de Bad Bunny y cantando una adaptación de ‘Debí tirar más fotos’, el mayor hit en el globo en este momento. El intento de Rufián de unificar a las izquierdas federales en un solo proyecto, no necesariamente liderado por él, es el motivo del gag.

El cuidado tupé de Rufián, el comentado chándal que llevó con muy poca gracia a ‘La Revuelta’, su enorme aceptación en redes sociales («con tantos votos como retuits seré presidente”) o lo que ha subido en las encuestas como presidenciable en los últimos meses ocupan la letra, que deja frases tan descacharrantes como «soy el 15-M sin acampar».

«Voy a tener más votos que estando en Esquerra» o «si en España hay alguien que alce el brazo, será para decirme «menudo pelazo»» son otras de las frases triunfales de la primera mitad del gag. «God bless las izquierdas canallitas» es otro de sus puntazos.

Pero la segunda mitad representa la frialdad con que están recibiendo su propuesta Bildu y el BNG, a falta de que Sumar o Podemos concreten cómo se presentarán a las elecciones generales de 2027. Tras cambiar la frase original de los «nudes» por «que Pedro me ayude», el final del gag representa la desolación y la vuelta a casa del hijo pródigo: «Que no dejo Esquerra, frente de izquierdas, prefiero a amigo Junqueras».

Otra muestra más de cómo Bad Bunny ha inundado la política internacional y nacional estos días. En el pleno del Congreso de este miércoles, el presidente del gobierno español pidió a Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, que hiciese «más caso a Bad Bunny» con «más amor y menos odio».

