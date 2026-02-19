Frente Abierto: «La conciencia de clase sigue existiendo… para los ricos»

‘Guerra A Todo Eso’ es otra maravilla más salida del mundo del flamenco experimental. En Frente Abierto, el colectivo formado por Marco Serrato, Borja Díaz, Carlos Pérez, Raúl Cantizano y David Cordero colabora mano a mano músicos de doom metal y cantaores de flamenco de la talla de Israel Fernández, Inés Bacán, Lela Soto, Ángeles Toledano o Sebastián Cruz. Juntos, han creado algo nuevo, y no una simple mezcla de estilos. Así lo ve Serrato, también miembro de Orthodox: «Me gustaría pensar que es un sonido en sí mismo, pero para venderlo hay que acotar».

Nos reunimos con él y con Sebastián Cruz, cantaor, en una abarrotada cafetería del centro de Madrid una hora antes de su firma de discos en Marilians Records. «A ver si viene alguien», bromea Serrato. Aunque ‘Guerra A Todo Eso’ no esté pensado para las grandes masas, quien sabe, sabe. «Sabemos que hay gente igual de mal que nosotros, así que alguien tiene que corresponder». La acogida del público y la crítica, sin embargo, ha sido totalmente positiva. Frente Abierto es uno de los nombres nominados al Premio Ruido, otorgado por la prensa musical y destinados a elegir el mejor álbum del año desde hace más de una década, pero Serrato no necesita ningún tipo de validación: «Aunque me dijera todo el mundo que es una mierda, yo estoy muy contento».

- Publicidad -

Frente Abierto exploran en su debut diversos palos del flamenco, de la soléa a las seguiriyas, entre ritmos, riffs y texturas que recuerdan directamente a aquellos de Black Sabbath, Candlemass o Saint Vitus. Eso sí, los elementos de doom metal están siempre a servicio del cante, que han dejado intacto porque querían «disfrutar de lo clásico». Como era de suponer, hacer ‘Guerra A Todo Eso’ no ha sido una tarea sencilla: «No ha sido fácil hacer este disco, pero tampoco ha sido difícil en el sentido de atascarnos, pelearnos o tener tensiones», explica Serrato. Todo empezó con la excusa de preparar un concierto de Israel Fernández para el Canela Party, pero para cuando esto ocurrió el disco ya se había grabado. Todo el mundo se volcó con el proyecto: «No hay nadie a quien le hayamos preguntado y se haya negado, sorprendentemente».

A Sebastián, experimentado en salirse del molde clásico del cante, el proyecto le llamó la atención rápidamente: «Me dijeron el cante que querían, lo que querían que yo hiciese, y me puse a trabajar». En ‘Zarabanda’ (2023), Cruz es totalmente rupturista con el cante flamenco, pero uno nunca se acostumbra a tener al lado una banda de doom: «Yo le voy dando los matices personales que me van saliendo, porque cantar con una banda como Frente Abierto te da otras connotaciones musicales y otras melodías que hacen que tu cante -aunque sea el clásico de siempre- tome otra dimensión por el acompañamiento».

«Palabras como duende, esencia… Han provocado mucho misticismo alrededor del género. A la larga, creo que ha perjudicado más que otra cosa»

- Publicidad -

El flamenco es un género conocido por todos de forma general, pero por muy pocos de forma profunda. «Lo que mucha gente no sabe es que los palos del flamenco son melodías prefijadas», cuenta Serrato. Es por ello que ‘Guerra A Todo Eso’ tiene muy poco de improvisación, con la excepción del interludio ‘…Que La Niebla Esconde’, aunque suene totalmente libre. Es aquí donde Serrato aclara cómo ha afectado el vocabulario a la percepción del flamenco: «Palabras como duende, esencia… Han provocado mucho misticismo alrededor del género. A la larga, creo que ha perjudicado más que otra cosa».

Si alguien se pregunta por qué dos géneros tan aparentemente diferentes como el doom metal y el flamenco pueden caber en el mismo disco… Es por la oscuridad que envuelve a ambos. Música oscura para tiempos oscuros: «No me atrevo a hablar en términos políticos en nombre de todos, pero hay ciertas líneas básicas en las que creo que estamos todos de acuerdo», aclara Serrato. Trump, ICE, Ayuso o Palestina no son los únicos temas que surgen en una conversación sobre un presente negro.

- Publicidad -

«Somos la primera generación que vive peor que sus padres. ¿Lo de la vivienda? En otra época, la gente ya habría salido a la calle a por la cabeza de alguien». Todo se reduce a la progresiva desaparición del concepto de conciencia de clase, ignorado completamente por las generaciones más jóvenes: «¿Sabes para quién sigue existiendo la conciencia de clase? Para los ricos. Ellos son muy conscientes de lo que son. Es una cuestión de identidad», declara Serrato. El mensaje de Frente Abierto está más que claro. Guerra a todo eso.