Muere Eric Dane (Anatomía de Grey, Burlesque, Euphoria)

Eric Dane, el actor que dio vida a Mark Sloan, el médico convertido en sex symbol de ‘Anatomía de Grey’, ha muerto a los 53 años a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025. En los últimos meses, Dane había perdido la movilidad del brazo derecho y utilizaba silla de ruedas.

Dane, que en el instituto era jugador de waterpolo, dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación participando en una representación teatral juvenil de ‘All My Sons’, de Arthur Miller. Tras aparecer en series como ‘Salvados por la campana’, ‘Aquellos maravillosos años’ o ‘Roseanne’, Dane asumió el papel de Mark Sloan en ‘Anatomía de Grey’, el personaje que lo llevó a la fama. Interpretó a Sloan en la serie hasta 2012, cuando el personaje fue asesinado.

En 2010 encarnó al antagonista de ‘Burlesque’, donde intentaba seducir a Ali, el personaje interpretado por Christina Aguilera, y en los últimos tiempos había vuelto al imaginario colectivo gracias a su interpretación de Cal Jacobs, el padre de Nate (Jacob Elordi) en ‘Euphoria‘, un hombre que lleva una doble vida.