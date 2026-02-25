Thundercat recupera un posible hit perdido con Mac Miller

La amistad, tanto profesional como vital, de Thundercat y Mac Miller ha sido una de las más prolíficas de los 2010s. Por ello, es normal que con el fallecimiento del querido rapero en 2018 muchas canciones se quedasen en el tintero. ‘She Knows Too Much’ es una de ellas. Los fans llevan pidiendo su lanzamiento oficial desde que se filtrase en 2020 y formará parte del nuevo disco de Thundercat. Hoy, es la Canción del Día.

‘She Knows Too Much’ funciona tanto porque se nota que ambos artistas lo estaban pasando increíble mientras lo hacían: «Ojalá todos hubieses podido estar con nosotros en el momento en el que esta canción fue creada en el garaje de Mac», escribió el bajista en Instagram. El tema es una jam en la que los versos del rapero tienen todo el protagonismo, más allá de los carismáticos e icónicos coros de Thundercat. Una bassline ascendente y unas trompetas redondean la canción.

En la letra, igual de juguetona que la música, Mac Miller fantasea sobre una chica que está fuera de su «liga» («Todos los libros que lee, sabe demasiado»), sin darse cuenta de que esta esconde un secreto: solo le quiere por su dinero. Vemos que Miller se va dando cuenta de esto progresivamente con frases como «¿Por qué siempre me llamas cuando me llega el cheque?».

El videoclip es uno de esos que merece la pena ver, con Mac Miller y Thundercat atravesando diferentes escenarios con diferentes estilos de animación, desde el stop-motion de cintas como ‘Pesadilla Antes de Navidad’ hasta la animación plana de programas como ‘Scooby-Doo’.