Ava Max bordea el camp y la autoparodia en ‘Kill it Queen’

Ava Max no se rinde y lanza ‘Kill It Queen’, su primer single como artista independiente. Max comunicó recientemente el fin de su relación con Atlantic Records, discográfica con la que trabajó durante 9 años y con la que cosechó éxitos como ‘Kings & Queens’ y ‘Sweet but Psycho‘. Su tercer disco, ‘Don’t Click Play’, recibió nula promoción pesar de contener temazos como el corte titular, y ahora la artista inicia una nueva etapa respaldada por un acuerdo discográfico independiente.

‘Kill It Queen’ ofrece dos tazas de su estilo característico, resultando en un eufórico tema pop que mezcla la melodía de ABBA, el electropop de Robyn y el glam-rock de Queen. Las influencias están extremadamente subrayadas, bordeando lo camp y la autoparodia: el puente coral parece inspirarse en el de ‘Bohemian Rhapsody’, antes de que la canción explote en un clímax disco.

El tema, por otro lado, hace uso de vocabulario popularizado por la comunidad LGBTQ+ en las pasarelas de voguing (“kill it queen”, “runway vintage, casual chic”, «she’s an icon», “go off”) para transmitir un mensaje de empoderamiento (esa palabra). Es el primer single del cuarto disco de Ava Max, que se espera para este año.

Ava Max ha reconocido ser consciente de las críticas que recibe por explorar siempre sonidos similares y por su dependencia de samples, pero asegura que estas críticas solo refuerzan su fórmula. La cantante afirma que seguirá haciendo pop porque es la música que realmente le apasiona.

Hace unos meses, Max se sinceró con Rolling Stone, asegurando que se considera la “artista peor gestionada de la historia”.

- Publicidad - ¿Qué te parece KILL IT QUEEN de Ava Max? ¡Temazo!

