Hilary Duff se pronuncia sobre el viral «grupo de madres tóxicas»

La vuelta de Hilary Duff no está siendo nada aburrida. La cantante y actriz estadounidense se encuentra en la gira de promoción de su primer disco en 11 años, ‘luck… or something’, pero no es la única temática que está tratando. En su aparición en el podcast ‘Call Her Daddy’ de Alex Cooper, la artista ha desmentido las palabras de Ashley Tisdale sobre su «grupo de madres tóxicas»: «Qué mal leer algo que no es cierto».

Todo empezó hace unas semanas, cuando Tisdale -ahora también conocida como Ashley French- publicó una carta en The Cut en la que contaba cómo se sintió excluida de lo que ella llamaba un «grupo de madres tóxicas». Fue viral casi instantáneamente después de que el público dedujese que Hilary Duff, Meghan Trainor y Mandy Moore forman parte de ese grupo. Hasta ahora, la única persona que había respondido al meollo fue el marido de Duff, Matthew Koma.

«Me sentí muy triste, bastante desconcertada», le confesó Hilary a la presentadora. «Tengo un grupo de amigas que ha sido mi apoyo incondicional durante los últimos 20 años. Y tengo muchísimos grupos diferentes de madres porque tengo cuatro hijos. Así que pensé: ¡Uf! Qué mal leer algo que no es cierto», continuó. Duff también aseguró sentirse «utilizada» por las palabras de Tisdale y su alcance viral.

La autora de ‘Roommates’ ha sido más comedida que la de su pareja: «Cuando eres la persona más egocéntrica y desconectada de la realidad del mundo», escribió Koma en redes en referencia a Tisdale. Sobre su pareja, Duff ha asegurado que «todo lo que hace me hace reír» y que no intenta decirle «qué puede o no publicar».

En otro momento del podcast, Duff también abordó su larga y pública enemistad con Lindsay Lohan, asegurando que ella era «mi némesis de la infancia»: «Ha pasado tanto tiempo… ¿A quién le importa? A nadie le importa ya». Sin embargo, de esa rivalidad ya no queda nada: «Lindsay se me acercó una vez en un club y me preguntó: ¿Estamos bien?. Yo le respondí que estamos bien y nos fuimos a tomar un chupito».