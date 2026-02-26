El Kalorama que no vamos a ver en España

El festival MEO KALORAMA ha presentado un impresionante cartel para su quinta edición, formado por leyendas de la música tales como Ms. Lauryn Hill o Grace Jones. El evento será en el Parque da Bela Vista de Lisboa durante los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026, pero no tiene ninguna pinta de que se vaya a repetir en Madrid. Solo queda llorar desde la distancia.

Lo primero que llama la atención, obviamente, es el nombre de Ms. Lauryn Hill, una artista que no suele hacer conciertos, y mucho menos en festivales. La autora del clásico ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ no estará sola: Wyclef Jean, YG Marley y Zion acompañarán a la cantante en su show. Los amantes del hip hop estarán servidos tanto en la jornada del 29 como en la del 30 de agosto, con los conciertos de Black Star (Mos Def & Talib Kweli), Vince Staples, Clipse y Freddie Gibbs con The Alchemist.

- Publicidad -

El resto del cartel no se queda atrás, con gigantes como Robbie Williams, Grace Jones, Interpol o Deftones y nuevas estrellas como Judeline, Ravyn Lenae o Turnstile dividiéndose entre las tres jornadas del festival. El cartel ya está completísimo así, pero todavía faltan más artistas por anunciar. Para los de Madrid, solo queda cruzar los dedos.