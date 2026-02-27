Pablo und Destruktion carga contra Sánchez y La Benéfica, esta se defiende

El músico asturiano Pablo und Destruktion ha cargado contra la visita realizada esta semana por el presidente del gobierno Pedro Sánchez a la localidad de Infiesto, en concreto a un local llamado La Benéfica de Piloña, del que participa Rodrigo Cuevas. En un vídeo subido a redes, Pablo califica el acto como «campaña electoral» y se queja de que «el mundo rural ya no sea un espacio alternativo, esté tomado por el poder, por la ideología dominante».

Lo que podría haber sido un debate pertinente sobre dónde está la verdadera izquierda y qué ocurrirá con la España rural, por parte del que en su momento fue un gran conversador, queda ensombrecido cuando Pablo und Destruktion utiliza algunos bulos y medias verdades por demostrar, habituales entre la extrema derecha, para cargar contra el gobierno de coalición, como que «Sánchez tomó el poder del PSOE con una campaña financiada por la red de prostitución de saunas gays de su suegro» e «hizo un pucherazo quitando a Edu Madina».

Aquellas primarias fueron ganadas por Sánchez por más de 16.000 votos, mientras que Ábalos habría manipulado unos pocos votos de manera local, incluso según la prensa de extrema derecha más radical. Por otro lado, el suegro de Sánchez -ya fallecido- quedó desvinculado de aquellas saunas en la década de los 2000, según Newtral, mientras que él llegaba al poder del PSOE varios años después, en 2014.

Pablo und Destruktion no termina de cargar contra Rodrigo Cuevas porque ambos empezaron tocando «debajo de invernaderos», pero sí cree que se han perdido los «motivos independientes». «Si los del 15M levantaran la cabeza y viesen esto… (…) ¿Qué va a pasar cuando cambie el Gobierno en La Benéfica? Porque les van a quitar el pastel que se están ventilando entre ellos», se queja, añadiendo: «esto es sembrar discordia en los pueblos. Porque antes te podías estar tranquilamente tomando un café con leche sin falta de saber que va a estar ahí el presidente adoctrinando y contándonos monsergas».

La Benéfica ha hecho un comunicado en clave de humor, en forma de Reels, recordando que este local no es de Rodrigo Cuevas, sino de varias personas, que la Asociación no tiene ánimo de lucro y explicando su manera de financiación. Estas comprenden donaciones, subvenciones de administraciones locales, autonómicas, nacionales y europeas; consumo en barra o entradas para algunos eventos; y el alquiler de la sala.

Este ha sido el caso del evento de esta semana: se alquiló la sala a EPA, una asociación que trabaja en temas de juventud rural, para un evento con el Ministerio de Transición Ecológica. Y ahí apareció «El Perro, Le Perre». Recuerdan que esto no fue «una actividad de La Benéfica, no es publicidad, sino un alquiler a EPA» para una actividad reivindicativa de jóvenes del entorno rural, que se alinea con sus principios. La Benéfica critica la existencia de «discursos de odio que se entremezclan».