7 cosas que han pasado en Sanremo 2026

Cuando España celebraba el cine nacional en los Goya y el Reino Unido premiaba al mejor pop británico en los BRIT Awards, Italia ya se encontraba inmersa en la 76ª edición de Sanremo, el popular festival que no solo elige la canción que representará a Italia en Eurovisión, sino que también goza de enorme popularidad por sí mismo, siendo todo un referente para la que podría llegar a ser el Benidorm Fest en nuestro país. Sanremo 2026 se celebró en el Ariston -tras una disputa por los derechos de la marca- durante cinco días, del 24 al 28 de febrero, con un total de 30 canciones presentadas, algunas galardonadas con premios especiales, y la participación de destacados artistas invitados.

La canción ganadora

‘Per sempre sì’ de Sal Da Vinci ha ganado Sanremo con un 22,17% de los votos y ha confirmado que representará a Italia en Eurovisión. El, según Los 40, «joven artista» de 56 años presenta un simpático tema de corte disco-pop dedicado al amor y al matrimonio. Da Vinci no es un recién llegado, sino un cantante muy conocido en la escena musical napolitana, con más de 30 años de trayectoria, aunque su nombre no es reconocido nacional o internacionalmente como los de Laura Pausini o Eros Ramazzotti.

Así quedó el top 5 de canciones de Sanremo 2026:

1.- Sal Da Vinci – Per sempre sì

2.- Sayf – Tu mi piaci tanto

3.- Ditonellapiaga – Che fastidio!

4.- Arisa – Magica favola

5.- Fedez y Marco Masini – Male necessario





- Publicidad -

La canción que debió ganar

La mejor canción de Sanremo 2026 no ha ganado, pero ha quedado tercera y ha sido distinguida con el premio a Mejor composición. ‘Che fastidio!’ es una divertida sátira del esnobismo que señala a la «moda de Milán», la «política italiana» o las «clases de pilates» y que refleja una sensibilidad pop muy actual, con una producción electro-house que se convierte en bossa brevemente, de repente. Ditonellapiaga, su intérprete, ya concursó en Sanremo en 2022.





El besazo de Levante y Gaia

Ditonellapiaga sí ha ganado la noche de las versiones, donde ha cantado ‘Lady is a Tramp’ junto a TonyPitony, aunque el momento más comentado de esta cuarta velada de Sanremo ha sido el beso compartido por Levante y Gaia al finalizar su interpretación de ‘I maschi’ de Gianna Nannini. Levante -concursante de la edición- ha negado que la RAI haya censurado el beso, después de que los espectadores advirtieran el rápido cambio de plano. “No hubo ninguna censura sobre el beso entre Gaia y yo. En los ensayos nunca lo habíamos hecho; fue algo completamente espontáneo”, ha declarado la artista siciliana, sugiriendo que se ponga el foco en otro tipo de censura que fomenta Sanremo, donde «hay muy pocas mujeres compitiendo».

se c’è una cosa che le lesbiche non fanno mai è perdere il bacio di gaia e levante in 4K HD ecc ecc pic.twitter.com/1canD96C2s — aleocchio🍄 (@alessialelle) February 28, 2026

- Publicidad -

Invitada: Alicia Keys

Sanremo recibe cada año a multitud de estrellas invitadas, y la más internacional de este año ha sido Alicia Keys, y no Madonna, como se había rumoreado, ya que Ciccone se encontraba en Milán durante el mismo fin de semana y Patty Pravo competía en el certamen. Keys interpretó ‘L’Aurora’ en italiano junto a Eros Ramazzotti, así como ‘Empire State of Mind’. Cabe destacar que su visita a Sanremo tiene un significado especial para ella, pues Alicia tiene raíces italianas por parte de su madre y de sus abuelos maternos.



- Publicidad -

El mensaje de paz de Laura Pausini

La carrera de Laura Pausini está estrechamente ligada a Sanremo, ya que la artista se dio a conocer tras ganar el certamen en 1993 con la icónica ‘La solitudine‘. En su novena participación en el festival, Pausini ha ejercido de copresentadora junto a Carlo Conti, ha protagonizado memes inspirados en Titanic y no ha parado de cantar, desde sus propios temas hasta una versión de ‘Heal the World’ de Michael Jackson, muy pertinente en la semana en que EE UU e Israel han atacado Irán, dejando 555 muertos, aunque el mensaje se extiende a otros conflictos y guerras actuales.



Invitadas: Las Ketchup

Tras ser sampleadas por rusowsky en el gran ‘DAISY‘ (2025), Las Ketchup han vuelto a vivir un momento de gloria apareciendo como invitadas en la cuarta «serata» de Sanremo, la de las versiones. Las hijas del Tomate han acompañado en el ‘Aserejé’ a Elettra Lamborghini, que concursaba con ‘Voilà’, una canción que no se parece en nada a ‘Diva’ de Dana International. Lamborghini, nietísima y conocida personalidad de la televisión italiana, desarrolla una carrera musical desde 2018 y está casada con Afrojack, pero ‘Voilà’ no era la mejor opción y ha quedado en 21ª posición.



Sayf, estrella revelación, señalado por sus rastas

Con el 21,88% de los votos, Sayf se ha quedado a las puertas de ganar Sanremo 2026 y se ha convertido en la estrella revelación de la edición. Aunque su electro-swing ‘Tu mi piace tanto’ no ha sido tan comentado como… sus rastas. Adam Viacava, nacido en Génova en 1999, tiene raíces tunecinas y su peinado ha sido muy comentado en redes con comparaciones poco favorecedoras. Anfis Tassone, especialista en pelo afro, opina que las críticas provienen de la ignorancia y el racismo: «Italia es un país racista, es un país que juzga», ha declarado. Sobre todo, ha celebrado que Sayf lleve sus rastas en un escenario como el Ariston porque «toda representación importa».

