Kevin Morby: ser trovador puede ser divertido

El próximo 15 de mayo saldrá el 8º disco de Kevin Morby, ‘Little Wide Open’, bajo la producción de Aaron Desner. Se supone que cierra la trilogía en el centro de América emprendida por ‘Sundowner‘ y ‘This Is a Photograph‘, tras haberse mudado el artista a Kansas City. No obstante, este álbum suena diferente al estar más empapado de una estancia en Los Ángeles. También les ha inspirado ‘Wildflowers’ de Tom Petty (1994).

El álbum ha sido presentado en recientes semanas por un single llamado ‘Javelin’ que seleccionamos como «Canción del Día» para este lunes.

‘Javelin’ funciona a diferentes niveles. El primero es a través de la alegría que transmite la melodía. Se trata de un tema sobre estar enamorado de alguien con quien no paras de dar vueltas por el mundo, viajando por el aire y carreteras, aunque sea para «luego volver solo a casa al centro de Estados Unidos». Y no, no es la primera vez que el bueno de Kevin vuelve con un single que incluso se puede calificar como «divertido».

El segundo nivel al que funciona son esos latiguillos «eh, eh» que ejercen de percusión complementaria para la canción. Son un truco que habríamos esperado más de alguien tipo Go! Team. Y el tercero son los coros de Amelia Meath (Sylvan Esso), que en la segunda parte del tema logran ser el centro, más que un detalle añadido.

Por último, en el vídeo vemos a Morby y a su amigo Caleb Hearon en un todoterreno conduciendo por los campos y carreteras secundarias de Missouri, con cameos de Katie Crutchfield y Tara Raghuveer. «Creo que captura toda la diversión que tuvimos al crearlo», dice el artista.

Según la nota del propio Kevin Morby, ‘Little Wide Open’ se ambienta en «un contexto de carreteras enmarañadas, pueblos con menos de 100.000 habitantes, cruces de caminos, un romance de rock and roll, mariposas en el estómago, ser un artista estadounidense, furgonetas Econoline y mucho más». Añade que es su álbum «más personal y vulnerable», pues Dessner le ha pedido que deje sus «historias al descubierto». En el disco aparecerán músicos como Justin Vernon o Lucinda Williams.

La novelista Rachel Kushner, amiga de Kevin, ha escrito un ensayo sobre ‘Little Wide Open’ llamado ‘Guía de campo del trovador norteamericano’ que puede leerse online. Os dejamos con el tracklist de ‘Little Wide Open’:

1. Badlands

2. Die Young

3. Javelin

4. All Sinners

5. Natural Disaster

6. 100,000

7. Little Wide Open

8. Cowtown

9. Bible Belt

10. I Ride Passenger

11. Junebug

12. Dandelion

13. Field Guide for the Butterflies

