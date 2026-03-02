BRAVA Madrid confirma a Natalie Imbruglia, Sugababes…

BRAVA Madrid revela los primeros nombres de su edición de 2026, que tendrá lugar en La Caja Mágica los días 18 y 19 de septiembre.

El nombre destacado es el de Natalie Imbruglia, que presentará su nuevo disco, ‘Algorythm’, y vuelve a España tras nueve años. Sugababes están posicionadas como principales cabezas de cartel, pero ellas repiten en el festival, donde ya actuaron en 2023.

El adelanto del cartel desvela otros dos nombres internacionales, Inna y Vengaboys, así como destacados artistas nacionales como Fangoria, cuyo nuevo disco, ‘La verdad o la imaginación’, está previsto para abril, y Leire Martínez, quien acaba de publicar su debut en solitario.

Completan esta primera tanda de confirmaciones Soraya, también con nuevo disco, ‘ILÚMINA‘, orientado al dance escandinavo, y dos nombres vinculados al Benidorm Fest, en este caso MAYO y María Peláe, que refuerzan la representación queer del festival.