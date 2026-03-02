Leire Martínez, Hilary Duff, Mumford & Sons… en Discos España

Como ya te hemos contado, Omar Courtz es el protagonista total de las listas españolas de la semana al ser top 1 de Álbumes con ‘Por si mañana no estoy’ y colocar las 18 pistas del álbum en el top 100 de singles.

Pero hay más novedades interesantes: por ejemplo Leire Martínez llega al puesto 3 directamente con ‘Historias de aquella niña‘. No ha logrado repetir los números 1 habituales de La Oreja de Van Gogh, pero certifica cierta fidelidad del público al ser capaz de desplazar ‘LUX’ de Rosalía del puesto 2 al puesto 4. Bad Bunny permanece en el 2º lugar.

Otras entradas en torno al top 20-25 son las de Ruslana con ‘Catarsis’ en el puesto 18 y Hilary Duff con ‘Luck… or Something‘ en el puesto 26. El álbum de Hilary Duff ha sido top 1 en Australia, top 5 en Reino Unido y top 11 en Holanda. En Estados Unidos se espera un número 3.

Otra entrada internacional, aunque más modesta, es la de Mumford & Sons con ‘Prizefighter’ en el número 55. En Reino Unido ha logrado el número 1, así como en Bélgica o Austria. En EE UU se espera un top 9. La posición española no es la peor: en Francia el álbum queda en el número 137.

Justin Quiles y Lenny Tavárez aparecen en el número 40 con ‘Superarte’. Despistaos llegan al número 69 con ‘Un millón de madrugadas’ y Baby Keem al número 95 con ‘Casino’. Se espera que el álbum de Baby Keem sea top 5 en EE UU.





