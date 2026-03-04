Hay que ver más los Brits

Este fin de semana nos ha sorprendido cómo los Brits han acaparado la conversación social en España, incluso por encima de los Goya y de Sanremo, que muchos eurofans de nuestro país solían seguir a través de las redes. A los Goya dedicamos unos minutos al principio del capítulo de este podcast, pero quizá esté claro por qué San Remo ha podido perder popularidad este año en nuestro país (en Italia sí es obviamente un acontecimiento): Eurovisión definitivamente sí que ya no va a interesar a nadie.

En nuestro país la primera presentación en vivo de ‘Berghain’, que incluyó el inesperado retorno de Björk a la ceremonia, continúa hoy miércoles siendo lo más visto de Youtube, con 5 millones de visualizaciones. El doble que la actuación de Harry Styles en todo el mundo.

Dedicamos el nuevo capítulo del podcast REVELACIÓN O TIMO a analizar la actuación de Rosalía, también su premio como mejor artista internacional superando a Bad Bunny o Taylor Swift; o la no tan rotunda campaña del nuevo disco de Harry Styles, así como otros momentos de la ceremonia memorables. De Mark Ronson a Wolf Alice.

Pero también dedicamos esta hora de charla a destacar otros momentos históricos que ha dejado esta gala de los Brits que empezó en 1977 para celebrar los 25 Años de Jubileo de la Reina de Inglaterra, y que no se regularizó hasta 1982.

Hablar de los Brits es hablar del paso que por ella tuvieron los Reyes del Pop, Kylie Minogue en diferentes galas, o matrimonios tan improbables como el de Björk con PJ Harvey, o Rihanna con Klaxons. ¡Esperamos vuestras impresiones!

