RFTW: Morrissey, Jennifer Lopez, Rigoberta…

El primer viernes de marzo, día 6, llega el esperado nuevo disco de Harry Styles, que ya comentamos en portada, junto a otros lanzamientos importantes de Bad Gyal, Bonnie ‘Prince’ Billy, Morrissey y esos Gnarls Barkley que despiden su carrera discográfica.

En un plano más underground o alternativo, tenemos nuevos discos de COBRAH, Flying Lotus, Juanes o, desde España, de DeTeresa y Larea.

Estos días hemos asistido al inicio de las nuevas eras de Alcalá Norte, Aldous Harding, Fangoria y Maya Hawke. Hoy, Triángulo de Amor Bizarro hace lo propio, mientras Rigoberta Bandini publica un single guitarrero -el que adelantó durante los Goya-. Por su lado, Bebe Rexha samplea a Faithless en el primer single de su próximo disco. De los dos anteriores no se acuerda.

Y puede que Anne Hathaway lance un single coproducido por The 1975, pero de ninguna manera eclipsa el lanzamiento de Alexis Taylor producido por The Avalanches, la nueva cucada de Stephen Sanchez, el rock de SPRINTS y O’Cristo, o el afro de Ayra Starr.

Paralelamente al otro regreso de la semana, el de Basement, tenemos nuevos singles interesantes de Xoel López, Peter Gabriel, Fcukers, Wesley Joseph, Calequi y Las Panteras o Dora Band. También destacan dos colaboraciones del pop latino: por un lado, Shakira y Belee homenajean a Colombia, y por otro, Maluma y Manuel Turizo se marcan un pachimbe dominicano.

Estrenos de Daniela Andrade, The New Pornographers, Claudia Arenas (OT2025), Yebba, Blanco Palamera, Metric o el bonus track de Rusowsky engrosan la playlist de novedades de hoy, disponible en Apple Music y Spotify.

