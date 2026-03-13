‘SEFUE’ es el manifiesto de Admire: «Ninguna mujer ha nacido pa’ ser puta»

Os hablamos de Admire hace meses a raíz de su single ‘Loto’, con el que la catalana Mireia Gómez reforzaba su apuesta como promesa del urban pop nacional. Mientras en ese tema se entregaba al afrobeat, en canciones previas como ‘Bikini mojao’ o ‘Babybad’ la artista ya había ampliado su paleta sonora con sonidos de inspiración dembow, dancehall o acústicos, manteniendo siempre una clara vocación pop.

‘SEFUE’ se suma hoy a la lista de sencillos destacados de Admire, siendo una de sus producciones más deudoras del hip-hop estadounidense y también una de las más ambiciosas.

La rítmica base remite a cosas como ‘Naughty Boy’ de Beyoncé o ‘Get Your Freak On’ de Missy Elliott, incluyendo trompetas y ecos de bhangra, y sirve a Admire para lanzar un mensaje de autoafirmación y poder: “Que yo te mande es lo que a ti te gusta / Mi libertad está aquí, eso no se disputa”, rapea la de Sant Cugat del Vallès. La rima siguiente, «ninguna mujer ha nacido pa’ ser puta», desafía la lógica machista que reduce a las mujeres a su sexualidad.

La energía rítmica de la primera parte de ‘SEFUE’ deriva en una segunda sección de estilo ambiental y coral que lleva la canción hacia lo espiritual. El mensaje pasa aquí directamente a lo político: mientras Admire denuncia que “el mundo está enfermo, hay que salvarlo”, aparece sampleado un discurso del famoso activista por los derechos civiles Kwame Turé, precisamente hablando de libertad.

‘SEFUE’, una de las novedades del viernes, se presenta con un videoclip grabado en el Claustre de Sant Cugat, dirigido por la propia Admire con la colaboración de Judit Vilarrassa en la dirección creativa.

