La vida de una showgirl, por Haute & Freddy

En el mundo después de Chappell Roan y ‘Cumbres borrascosas‘ no puede tener más sentido un grupo como Haute & Freddy. Su debut ‘Big Disgrace’ ha visto finalmente la luz, tras haberse presentado con temazos como ‘Dance the Pain Away’. Es, sin duda, una de las bandas revelación de 2026.

El disco no decepcionará a quienes busquen drama pop al cuadrado en el estilo de Marina Diamandis (‘Sweet Surrender’) o Kate Bush (‘Symphony for a Queen’). Es evidente la influencia de Queen y Cyndi Lauper también en sus grabaciones, mientras que su base rock las conecta con propuestas contemporáneas como The Last Dinner Party. Sin duda, están en el mismo universo.

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Eso sí, Haute & Freddy tiran muchísimo más de los sintetizadores de los ochenta, algo que vuelve a ser evidente en el single ‘Showgirl at Heart’, focus track del viernes y Canción Del Día de hoy.

Hay ecos claros de Wham! en la producción musical, mientras que el riff de piano que recorre el tema lleva a la mencionada Lauper. ‘Good Luck Babe!’ de Chappell Roan es la obvia precedente de esta brillante balada synth-pop salpicada de ritmos burlescos y melancolía que describe las sensaciones de una artista que vive por y para el escenario.

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Una especie de ‘The Life of a Showgirl‘ escrita en segunda persona, ‘Showgirl at Heart’ retrata a una persona que parece ordinaria por fuera (coge el tren al trabajo, hace fila) y pasa desapercibida, pero que cuando se sube al escenario se come el mundo. El núcleo de la canción está en su título: esa persona que espera detrás de ti en el supermercado puede ser la que por la noche se suba al escenario y se de un baño de masas, pareciendo que el «mundo es suyo». La mención a la «prima donna» subraya ese sentir protagonista, llevando también al clásico de Diamandis.

