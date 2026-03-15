Harry Styles se ríe en SNL del queerbaiting y de su imagen de aburrido

Harry Styles ha sido el invitado musical de este sábado en Saturday Night Live y también ha presentado el programa por segunda vez, una semana después de hacer un cameo en el episodio de Gorillaz. En su monólogo introductorio, Styles ha bromeado sobre las acusaciones de queerbaiting que ha recibido a lo largo de su carrera, dirigiéndose a su padre para decir que «quizá no lo sepa todo» sobre él. Siguiendo con la autoparodia, besa al actor Ben Marshall en la boca.

Además, Styles ha comentado la imagen de persona aburrida que muchos tienen de él, insinuando que prefiere ser aburrido a aparecer en los archivos de Epstein. También ha defendido su afición a correr, aunque “no sea interesante”. Eso sí, aunque dice estar enganchado al “subidón del corredor”, también reconoce que le gusta el “éxtasis”.

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En cuanto a la música, Styles ha sorprendido al interpretar en directo dos temas que no han sido single. En lugar de presentar otra vez ‘Aperture‘ y ‘American Girls‘, que ya ha tocado en los BRITs y en el Live Lounge de la BBC, respectivamente, ha apostado por dos canciones de corte más americano: la bailable ‘Dance No More’ y la balada ‘Coming Up Roses’.

‘Dance No More’ es el tema de ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally‘ que muestra una mayor inspiración en la música disco de los años 70, la escena neoyorquina y Prince. Por su parte, ‘Coming Up Roses’ es una balada clásica y atemporal, interpretada por Styles al piano y acompañado por una orquesta de cuerdas. Styles ha dado bola disco, pero también balada retro, en SNL.





