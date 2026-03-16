Bad Gyal llena la lista de singles con casi todo ‘Más cara’

Bad Gyal protagoniza el mayor número de entradas esta semana en la lista de singles española. Aunque ‘Más cara’ no ha podido llegar al número 1 de la lista de discos en nuestro país, ocupado por el ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ de Harry Styles, sí que ha tenido más éxito que el británico en lo que a sencillos se refiere.

‘Aperture’, el primer single del nuevo disco de Styles, ha regresado a la lista en el número 87. Solo ha posicionado dos canciones más del proyecto: ‘American Girls’, que ha entrado en el puesto 36, y ‘Coming Up Roses’, entrando por los pelos en el número 96.

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Bad Gyal, por otro lado, coloca 9 temas nuevos en la tabla, además de ‘Choque’ y ‘Da Me’, que han ganado bastantes puestos. En concreto, ‘Choque’ sube desde el 19 al número 7, pero ‘Da Me’ experimenta la mayor subida de la semana pasando del número 97 al 21. La mayor entrada de la semana es para la canción que da nombre al disco, con ‘Más Cara’ posicionándose en el puesto 6 de la lista sin haber sido lanzada como single.

Esa sería ‘Un Coro Y Ya :)’, que entra en el el número 25. ‘Te Daré’ aterriza en el 29, ‘La Iniciativa’ en el 35, ‘Noticia de Ayer’ en el 37, ‘Mi Debili’ en el 65, ‘Tic Tac’ en el 69, ‘De Por Vida’ en el 74 y ‘Fa$hion Killa’ en el 86. Por último, Shakira y Beéle entran en el puesto 84 con ‘Algo Tú’, Juan Magán y Omar Montes en el 99 con ‘Ayer La Vi’ y Hades666 se cuela en el número 100 con ‘Yo Quiero’.