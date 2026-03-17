Madonna trama algo en Venecia, Miley Cyrus vuelve a Hannah Montana…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.

Madonna en Venecia

Madonna ha sido vista rodando algo en Venecia, posiblemente un episodio de ‘The Studio‘, y ella misma ha subido y luego borrado esta imagen en la que aparece estudiando un guion subida a un barco. Madonna coincidiría en la serie con la actriz que iba a interpretarla en su biopic, Julia Garner.

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Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana

Miley Cyrus ya no reniega de Hannah Montana, sino que la reivindica y vuelve a asumir el papel que la dio a conocer en un nuevo especial por el 20 aniversario de la icónica serie adolescente. Aquí la tenéis caracterizada, mientras suena de fondo una nueva versión de ‘Best of Both Worlds’ (Miley’s Version).

Snippet of Miley Cyrus singing ‘Best of Both Worlds’ in 2026. The ‘Hannah Montana’ 20th Anniversary special is out March 24th. https://t.co/SNJ0B5aeyR — Pop Base (@PopBase) March 17, 2026

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Arca y Chappell Roan para los gays

Arca y Chappell Roan han coincidido en el Fashion Week de París y en el afterparty de Valentino han posando juntas de esta manera, desatando la locura en redes. Roan la anticipaba, ya que al subir la foto ha anunciado que la imagen es «muy importante para los gays». Así es.

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Guitarrica se queja del Lollapallooza

Guitarricadelafuente ha sido noticia recientemente por señalar, un poco mosqueado, el espacio vacío que observaba en la zona VIP de Lollapalooza durante su concierto. Álvaro Lafuente tocaba por la tarde y veía a todos sus fans agolpados detrás de las vallas, mientras la zona VIP permanecía vacía. «Es un poco ridículo, pero gracias por haberme traído», expresaba el músico valenciano.

Guitarricadelafuente pegandole al campo vip del lolla 🙏🙏 pic.twitter.com/A72cTArWtG — tobiass|-/ (@showblisz) March 13, 2026

Bad Bunny cumple 32

Así de feliz ha posado Bad Bunny en la foto de la celebración de su 32º cumpleaños, el pasado 10 de marzo, solo semanas después de haberse marcado un show histórico en el intermedio de la Super Bowl. Si tuviéramos delante esa tarta, nosotros también pondríamos esa cara de satisfacción.

Katy Perry celebra el 8M

Recientemente se ha viralizado un vídeo de Katy Perry supuestamente ardiendo en llamas durante el rodaje de un videoclip, pero la persona que ardía no era Katy Perry. La verdadera Katy Perry ha estado más tranquila celebrando el 8M acompañada de sus distinguidas amigas. En la presente imagen, junto a Jane Fonda y Gwyneth Paltrow.

Cynthia Erivo recibe su retrato

Pasando página de ‘Wicked‘, el nuevo proyecto profesional de Cynthia Erivo es una representación teatral de ‘Drácula’. Con motivo de este papel, la actriz ha recibido un regalo muy especial: su propio retrato caracterizada como Drácula, pintado por el artista Nathan Wyburn.

Nathy Peluso en Japón

Una malportada en Japón sigue siendo una malportada. Así se ha dejado ver Nathy Peluso en Tokio, donde imaginamos que se encuentra de vacaciones tras cerrar el Grasa Tour en España. Aun así, algunos fans han señalado que Peluso y Emilia han coincidido en Japón, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible colaboración entre ambas.

Dover se reivindican

También el 8M volvió a reunir a las hermanas Cristina y Amparo Llanos de Dover, que posaron así de sonrientes en la señalada fecha. «Hoy y siempre, seguiremos luchando juntas por reclamar nuestro sitio», escribe la banda, un texto que tiene algo de reivindicación musical, también.

Diane Warren no se rinde

Tras perder el Oscar a Mejor Canción por 17ª vez consecutiva, Diane Warren ya prepara la 18ª canción que volverá a perder el Oscar. Ella no se rinde. En esta última ocasión, estaba nominada por ‘Dear Me’, interpretada por Kesha, pero la Academia terminó premiando a ‘Golden‘.