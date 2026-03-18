Placebo presentan en España la reedición de su icónico debut

En 1996 vio la luz el disruptivo álbum debut de Placebo, que puso en el mapa al icónico Brian Molko e influyó a toda una generación de estrellas alternativas. Aquel disco homónimo contenía éxitos como ‘Nancy Boy’ y Placebo lo volverán a lanzar el 19 de junio, a través de una reedición llamada ‘PLACEBO RE:CREATED’ que contiene el disco regrabado, y que se promocionará con una gira europea.
Esta gira pasará por Italia en noviembre, para desgracia de Giorgia Meloni, y antes hará dos visitas a España, en octubre. El 1 de ese mes Placebo tocarán en el Movistar Arena de Madrid y el 3, en el Sant Jordi Club de Barcelona. Las entradas están disponibles en la web de Placebo.
Placebo siguen de gira y afrontan próximamente dos fechas, el 28 de marzo en Londres y el 11 de abril en Suiza. Sin embargo, la gira de ‘PLACEBO RE:CREATED’ arranca en septiembre.
SEPTIEMBRE 2026
28th – Oporto, Portugal – Super Bock Arena
29th – Lisbon, Portugal – Sagres Campo Pequeno
OCTUBRE 2026
1st – Madrid, Spain – Movistar Arena (The Ring)
3rd – Barcelona, Spain – St. Jordi Club
5th – Toulouse, France – Zenith
7th – Nantes, France – Zenith
9th – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal
12th – Leipzig, Germany – Quarterback Immobilien Arena
15th – Vilnius, Lithuania – Twinsbet Arena
16th – Riga, Latvia – Xiaomi Arēna
18th – Helsinki, Finland – Veikkaus Arena
20th – Stockholm, Sweden – Annexet
22nd – Oslo, Norway – Spektrum
24th – Copenhagen, Denmark – KB Hall
26th – Hamburg, Germany – Barclays Arena
27th – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome
29th – Frankfurt, Germany – Festhalle
NOVIEMBRE 2026
1st – Antwerp, Belgium – Afas Dome
2nd – Cologne, Germany – Lanxess Arena
4th – Zurich, Switzerland – Hallenstadion
6th – Milan, Italy – Unipol Forum
9th – Munich, Germany – Olympiahalle
10th – Vienna, Austria – Stadthalle
13th – Budapest, Hungary – Budapest Arena
15th – Prague, Czech Republic – Fortuna Sports Hall
16th – Berlin, Germany – Uber Arena
18th – Lodz, Poland – Atlas Arena
21st – Stuttgart, Germany – Hans-Martin-Schleyer-Halle
23rd – Lyon, France – LDLC Arena
25th – Paris, France – Accor Arena
28th – Nottingham, UK – NIC Arena
30th – Glasgow, UK – OVO Hydro