Placebo presentan en España la reedición de su icónico debut

En 1996 vio la luz el disruptivo álbum debut de Placebo, que puso en el mapa al icónico Brian Molko e influyó a toda una generación de estrellas alternativas. Aquel disco homónimo contenía éxitos como ‘Nancy Boy’ y Placebo lo volverán a lanzar el 19 de junio, a través de una reedición llamada ‘PLACEBO RE:CREATED’ que contiene el disco regrabado, y que se promocionará con una gira europea.

Esta gira pasará por Italia en noviembre, para desgracia de Giorgia Meloni, y antes hará dos visitas a España, en octubre. El 1 de ese mes Placebo tocarán en el Movistar Arena de Madrid y el 3, en el Sant Jordi Club de Barcelona. Las entradas están disponibles en la web de Placebo.

Placebo siguen de gira y afrontan próximamente dos fechas, el 28 de marzo en Londres y el 11 de abril en Suiza. Sin embargo, la gira de ‘PLACEBO RE:CREATED’ arranca en septiembre.

SEPTIEMBRE 2026

28th – Oporto, Portugal – Super Bock Arena

29th – Lisbon, Portugal – Sagres Campo Pequeno

OCTUBRE 2026

1st – Madrid, Spain – Movistar Arena (The Ring)

3rd – Barcelona, Spain – St. Jordi Club

5th – Toulouse, France – Zenith

7th – Nantes, France – Zenith

9th – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal

12th – Leipzig, Germany – Quarterback Immobilien Arena

15th – Vilnius, Lithuania – Twinsbet Arena

16th – Riga, Latvia – Xiaomi Arēna

18th – Helsinki, Finland – Veikkaus Arena

20th – Stockholm, Sweden – Annexet

22nd – Oslo, Norway – Spektrum

24th – Copenhagen, Denmark – KB Hall

26th – Hamburg, Germany – Barclays Arena

27th – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

29th – Frankfurt, Germany – Festhalle

NOVIEMBRE 2026

1st – Antwerp, Belgium – Afas Dome

2nd – Cologne, Germany – Lanxess Arena

4th – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

6th – Milan, Italy – Unipol Forum

9th – Munich, Germany – Olympiahalle

10th – Vienna, Austria – Stadthalle

13th – Budapest, Hungary – Budapest Arena

15th – Prague, Czech Republic – Fortuna Sports Hall

16th – Berlin, Germany – Uber Arena

18th – Lodz, Poland – Atlas Arena

21st – Stuttgart, Germany – Hans-Martin-Schleyer-Halle

23rd – Lyon, France – LDLC Arena

25th – Paris, France – Accor Arena

28th – Nottingham, UK – NIC Arena

30th – Glasgow, UK – OVO Hydro

