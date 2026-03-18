Labrinth, harto de la industria, carga contra Euphoria y su sello

Labrinth, el músico británico conocido por ser el compositor de la banda sonora de ‘Euphoria’, no puede más con la industria musical. Recientemente, el artista anunciaba que se «iba» de la industria y mandaba «a la mierda» a su discográfica, Columbia Records, y a ‘Euphoria‘, en una serie de publicaciones ya borradas que no aclaraban del todo la situación.

Ahora, el autor de ‘Formula’ ha dado algo parecido a una explicación, aunque sin expresarse con palabras completamente claras. En un post de Instagram, Timothy Lee McKenzie parece lanzar una crítica al funcionamiento de la industria musical y a cómo el éxito y el dinero pueden cambiar a las personas. Nada nuevo, pero parece que para Labrinth está siendo un punto de inflexión.

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«Revoloteamos alrededor de grandes estrellas esperando estar en su lugar algún día, como serpientes esperando comerse a sus dueños», escribe el artista. «Entramos en esta industria como creativos puros que desean compartir color, y terminamos convertidos en lobos de Wall Street babeando por acciones y participaciones. Tenemos relaciones significativas con personas afines y las descartamos en cuanto aparece una oportunidad más grande».

Labrinth reflexiona: «¿Quién cojones ha dicho que sea normal que convirtamos lo que yo llamo el ruido de Dios (nuestra música) en transacciones comerciales?»

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En el pie de su publicación, Labrinth ha añadido una última reflexión, asegurando que desea tener «interacciones significativas» dentro de la industria musical. «No quiero usar a nadie ni que me usen», ha indicado. «Espero que la gente deje de actuar como si las cosas se tuvieran que hacer así. No tiene que ser de esta manera. Ser falso no es un buen plan de negocios».

Labrinth habría vuelto a componer la banda sonora de ‘Euphoria’ para su tercera temporada, en colaboración con Hans Zimmer. Se desconoce en qué punto se encuentra actualmente el proyecto. La serie vuelve a HBO en un mes, el próximo 13 de abril.