Lorde deja Universal y abraza la independencia

Lorde ha comunicado su decisión de abandonar Universal Music Group, la discográfica que ha publicado todos sus discos hasta la fecha. La decisión se tomó en diciembre, pero la cantante neozelandesa la ha revelado ahora en un mensaje dirigido a sus fans.

En ese mensaje, Lorde asegura que “adora” a sus compañeros en Universal, aunque reconoce que no era plenamente consciente de lo que firmaba cuando suscribió su contrato con solo 12 años: “Una niña de 12 años comprometió por adelantado su obra creativa sin saber cómo sería ni comprender realmente a qué estaba renunciando”, explica la artista.

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La cantante no descarta volver a firmar con una gran discográfica en el futuro, incluso con la misma compañía, pero subraya que “necesitaba tomarse un tiempo para que nada de lo que nace de mí esté sujeto a compra o venta”.

Fue en 2013 cuando el gran público descubrió a Lorde, que entonces tenía 16 años y ya llevaba cuatro vinculada a Universal. Su irrupción fue meteórica gracias a ‘Royals’, al que siguió su aclamado álbum ‘Melodrama‘, elegido el Mejor Disco de 2017 para la redacción de JENESAISPOP. Aunque, ya entonces, el disco quedó lejos de los 4 millones de copias despachadas por el debut.

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Desde entonces, su popularidad ha atravesado altibajos, especialmente tras el lanzamiento de ‘Solar Power’, un trabajo que dividió a su público y fue vapuleado por la crítica, aunque algunos sostienen que no se entendió. Más recientemente, ‘Virgin‘ ha logrado recuperar parte del público perdido, incluyo marcando algún pequeño viral como ‘David’, pero sin resultar el comeback esperado.