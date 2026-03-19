Sofia Coppola quiere dirigir el biopic de Britney Spears

Mientras Britney Spears atraviesa un momento vital delicado tras su arresto hace un par de semanas por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol, otros reivindican su figura incluso como símbolo de los derechos de las mujeres.

La directora Sofia Coppola ha hablado de Spears en estos términos en una entrevista con ELLE Magazine, donde ha confesado que fantasea con dirigir el biopic sobre la vida de la cantante de ‘Toxic’, que de momento se encuentra en manos de Jon M. Chu.

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Coppola asegura que se encuentra «obsesionada» con Spears actualmente y que no puede parar de ver documentales sobre ella y de leer sus memorias, ‘La mujer que soy‘. Coppola reconoce que ver la entrevista que Diane Sawyer hizo a Spears en 2003, en la que la periodista parecía sugerir que había sido culpable de su ruptura con Justin Timberlake, le ha causado un «profundo impacto».

Coppola, quien durante esa época se encontraba dirigiendo su famosa película ‘María Antonieta‘ (2006), ve ahora la figura de Spears con otros ojos y destaca que los episodios de su rapado de cabeza y su ataque a los paparazzi con un paraguas le parecen «momentos totalmente punk». «Ella se ha convertido en un símbolo de los derechos de las mujeres», señala la cineasta. «Nada de lo que le pasó le habría pasado nunca a un hombre».

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Finalmente, Coppola reconoce que desearía dirigir su biopic: «Supuestamente Jon Chu lo está haciendo, pero sí, me encantaría trabajar esa historia». En el caso de que se la quedara, esperamos que sea mejor que su película sobre Priscilla Presley.