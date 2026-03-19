Cuando un crush llevó a Russian Red a reconocerse «de derechas»

Russian Red ha concedido una entrevista en la que ha vuelto a comentar sus polémicas declaraciones en Marie Claire de 2011, en las que se reconocía «de derechas» cuando en un cuestionario le daban a elegir entre las dos posibles orientaciones políticas. El backlash que generó que una querida artista independiente confesara ser de derechas fue brutal y, 15 años después, Lourdes Hernández cuenta una versión de la historia que incluye detalles que desconocíamos.

Hernández, que se encuentra promocionando su nueva residencia de conciertos íntimos, reconoce que hizo aquellas declaraciones por amor. En concreto, asegura que le salió decir que era de derechas porque entonces salía con un chico que era doctor en Filosofía y que también se identificaba con esa ideología.

- Publicidad -

«Siempre me meto en líos por cuestiones de amor», indica la artista. «Y en ese momento salía con un chico que era doctor en Filosofía y estaba especializado en la decadencia de Occidente. Era una persona que tenía un discurso elaborado en torno a esto y yo estaba fascinada con ese chaval. Era de derechas, sí. Y cuando me preguntaron, yo afirmé que también lo era».

Russian Red asegura que, a pesar de que indicó que era de derechas, de manera quizá poco reflexionada, en realidad «nunca he votado a la derecha» e indica que toda su familia «es de izquierdas». La polémica le «generó tal shock» que Hernández creyó ser víctima de una especie de gaslighting público, llegando a pensar que probablemente era de derechas y no lo sabía.

- Publicidad -

Hernández reconoce que hace 15 años el estado de la derecha no era el actual y que ahora la percibe mucho más «radicalizada» que entonces. En 2011 no se hablaba de ultraderecha como se hace ahora. Por eso, en ese momento «no sentí la necesidad de tener que explicarme». Hernández sostiene que «si hubiera dicho que era de izquierdas, no se habría generado ese revuelo».