Almodóvar pone orden en el caos de La Revuelta con sus anécdotas

Pedro Almodóvar estrena hoy su nueva película, ‘Amarga Navidad‘, y este jueves ha acudido a La Revuelta para promocionarla, meses después de hacer un cameo en el episodio de su amiga y «chica Almodóvar» Rosalía. El programa ha dejado momentos divertidos a la par que incómodos, con un Almodóvar al que, puntualmente, se le percibía ajeno al humor chabacano del programa. Broncano trataba de hacerle reír sin demasiado éxito con su típico humor, llegando a arrodillarse cómicamente ante él, pero incluso él parecía algo deslumbrado por la presencia del director. Aunque el propio Almodóvar reconoció haberse sentido muy cómodo, a pesar de que el día anterior lo pasó de promoción y tenía miedo de no llegar fresco al programa.

Más desconcertante que muchas escenas de una película de Almodóvar fue el momento en que apareció en el escenario una persona disfrazada de Don Pimpón para hacer cucamonas, sin ningún sentido aparente. Convenía recordar que el Hombre Mágico había mandado a los niños a la cama hace rato, porque de repente el programa parecía seguir en horario infantil.

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Almodóvar no habló con Broncano de otra «chica Almodóvar» muy vinculada a La Revuelta, Amaia Romero, quien supuestamente aparece en ‘Amarga Navidad’, pero sí repasó su carrera, su vida y sus inquietudes actuales. Aseguró que ya casi no tiene vida social y que «vive aislado», y que actualmente dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo. Contó que la pandemia ha trastocado su vida, ya que, desde entonces, no ha dejado de rodar porque siente que tiene menos tiempo que antes para hacer cosas. A sus 76 años, asegura ser «más consciente» de la muerte que nunca.

El director no siempre ha estado tan cómodo hablando sobre su edad, y en La Revuelta dio uno de los momentos más memorables de la entrevista al recordar que, durante mucho tiempo, se quitó años para que pareciera que su hermano Agustín era mayor, al ser productor. Almodóvar confesó que el público solo descubrió su verdadera edad cuando un periodista de La Vanguardia se la sonsacó al cura del pueblo, irónicamente la persona más indiscreta de Calzada de Calatrava, un personaje almodovariano en sí mismo.

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En el que terminó siendo el programa más visto de la noche por delante de ‘El Hormiguero’, al que superó por apenas 1.000 espectadores, el director de ‘Amor y gloria’ rememoró el pasado y su juventud durante los 80, asegurando que en esa época su vida era «muy coral» porque tenía vida social y su vida era una odisea de sexo y drogas. Hoy vive una vida tranquila y reconoce que hace tiempo que no tiene sexo, pero que está en paz. Sus días de follar al aire libre en Canarias parecen quedar atrás.

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Almodóvar trajo de regalo un flan cocinado por su hermana, María Jesús, puesto en una mesa con mantel muy almodovariano, mientras su hermano Agustín se encontraba también presente en el público y confirmó las afirmaciones de Almodóvar sobre su patrimonio, ya que el director dice no tener «ni idea» de cuánto dinero tiene en el banco.

El director manchego sí mencionó algunas de sus propiedades, como un piso de 400 metros cuadrados en Madrid, una segunda residencia a 27 kilómetros de la ciudad y parte de su colección artística. Afirmó poseer obras originales de Dalí y Picasso, aunque no concretó el valor total de su patrimonio.

Entre las anécdotas sobre su carrera, Almodóvar recordó la polémica en torno a la clasificación de ‘¡Átame!’ en Estados Unidos, que llegó a los tribunales. Con el propósito de que se clasificara correctamente una película que no se podía considerar pornográfica aunque contuviera escenas eróticas, Almodóvar logró que se creara una categoría nueva, NC-17, que prohibía el acceso a menores de 17 años.

Fueron las historias de Almodóvar las que acabaron de poner orden al caos habitual de La Revuelta, como quizá no podía evitar este director afectado de «deformación profesional» que no se cortó incluso en «dirigir» algunos planos de cámara.