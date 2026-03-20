¿La vida en rosa? El tercer disco de Olivia Rodrigo se acerca

Es evidente que la nueva era de Olivia Rodrigo está a punto de ponerse en marcha, ya que la cantante de ‘GUTS‘ (2023) está volviendo a aparecer en eventos públicos, como los Oscar, o incluso en discos como ‘Help(2)‘, donde interpreta una sorprendente versión de The Magnetic Fields.

Volviendo a los Oscar, allí la autora de ‘drivers license’ insinuó que el título de su tercer disco podría tener algo que ver con un cerrojo. Sus fans creen que podría titularse «Lock» o «Luck» (lo sentimos, Olivia, pero ‘Locket‘ ya está cogido).

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Quizá ese cerrojo tenga forma de corazón, como el que un fan ha descubierto recientemente anclado en una valla de Londres. Este tenía inscritas las siglas “OR” y una fecha aproximada, abril, que los fans especulan que sería el mes de lanzamiento del álbum.

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El muro de OR3

En los últimos días, Rodrigo ha llevado a cabo una acción que ha consistido en cambiar el tono de color de su página web a diario, pasando del lila típico de sus dos primeros discos progresivamente hacia tonos más rosados y pastel. Esta estrategia también se ha trasladado a la vida real, con muros pintados en ciudades como Los Ángeles que han sido repintados con colores más claros.

Casualmente, Rodrigo se está dejando ver en eventos con vestidos de este tono rosado, y ya se sabe que la vestimenta de las pop stars también suele indicar la paleta cromática de sus nuevas eras. De hecho, acaba de aparecer cocinando lumpia de pollo en el canal de Vogue en YouTube con un traje de ese color, evocando el estilo de Jacqueline Kennedy.

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Olivia, inspirada en New Order

Ahora, Rodrigo acaba de protagonizar una portada en British Vogue, en la que, sin dar demasiados detalles acerca de su nueva música, sí asegura que ha escrito una mayoría de “canciones románticas tristes”, ya que las canciones de amor “con un toque de nostalgia y tristeza” son sus favoritas. Olivia cuenta que, en lo personal, se encuentra más contenta y feliz que nunca -se la ha relacionado con el actor Louis Partridge-, por lo que ha sido “un reto creativo” escribir canciones felices.

Los detalles acerca del tercer álbum de Olivia Rodrigo, como veis, son escasos, e incluso hay fans que señalan que el tono real de la era podría ser el rojo. En diciembre sí deslizó algunas de las influencias musicales en las que estaba trabajando, que van de New Order a Joy Division, pasando por The White Stripes y Bikini Kill. También se especula que Robert Smith, de The Cure, podría estar involucrado, después de que Rodrigo y él compartieran escenario en Glastonbury el año pasado.