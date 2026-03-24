Laura Pausini, Jorge Drexler, James Blake… en Discos España

La lista de discos española, aún liderada por Omar Courtz, recibe una entrada directa en el top 5: ‘Yo Canto 2’ de Laura Pausini.

Se trata del nuevo disco de versiones de Pausini, que aborda clásicos de la música latina e hispanoamericana, incluyendo covers de temas como ‘Hijo de la Luna’ de Mecano o ‘Livin’ La Vida Loca’ de Ricky Martin. El volumen anterior, ‘Io Canto 2’, se centraba en clásicos de la canción italiana e incluía una versión del recientemente fallecido Gino Paoli.

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El lanzamiento de esta serie de discos de versiones se remonta a 2006, año en que se publicaron los ‘Yo Canto’ originales, en español e italiano; la diferencia es que aquellos dos primeros discos se basaban en el mismo repertorio adaptado a ambos idiomas.

El cantante Raúl Clyde, originario de Aldaya, Valencia, protagoniza la siguiente entrada en lista con ‘El Vendedor de Rosas’, que debuta en el puesto 12. Este tema ha generado también una entrada en la lista de singles, gracias al dueto con Saiko.

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Entre las novedades internacionales destacan la entrada de Jorge Drexler con ‘Taracá’ en el puesto 24 y de James Blake con ‘Trying Times‘ en el 72. El nuevo disco de James Blake ha registrado entradas destacadas en Reino Unido y Suiza, donde ha sido top 9, y sobre todo en Dinamarca, donde ha alcanzado el top 2. Además, ha sido top 6 en Países Bajos. El puesto 123 en Estados Unidos es su peor registro.

Siguiendo con artistas internacionales, Tate McRae firma la subida más fuerte de la semana con ‘So Close to What‘, que se dispara del puesto 86 al 14 gracias al lanzamiento de su versión deluxe en formato vinilo.

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Volviendo a la música nacional o de lengua hispana, la banda Rebrote, integrada por Iñaki Antón «Uoho», antiguo miembro de Extremoduro y Platero y Tú, coloca su debut homónimo en el puesto 37. La última entrada novedosa de la lista es ‘El Trap de Kolombia’ de Kris R, que se posiciona en el puesto 51.







