Usher no tiene «nada negativo» que decir sobre Diddy

Usher ha hablado en una nueva entrevista con Forbes sobre la influencia de Sean ‘Diddy’ Combs en su carrera, sin que se le ocurriese ningún acto cuestionable del empresario y rapero estadounidense, actualmente cumpliendo tiempo en prisión como culpable de transporte para la prostitución. Este no era el único cargo del que se le acusaba.

Al ser preguntado por lo que le venía a la cabeza al escuchar el nombre de Diddy, Usher respondió con una palabra: «Legado». Por suerte, este desarrolló su respuesta: «Muchas veces, creo que ciertas personas son enjuiciadas y quizás no reconocidas por la grandeza que ofrecen. No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no ha sido lo que el mundo ha visto», ha continuado.

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Sean Combs fue declarado culpable de transporte para la prostitución a mediados de julio del año pasado. Sin embargo, también estaba siendo juzgado por delitos de crimen organizado y tráfico sexual, por los que se le declaró inocente. Durante ese mismo periodo, el magnate también fue acusado de haber abusado sexualmente de 120 personas, entre ellas 25 menores.

«No estoy diciendo que sea un hombre perfecto. No estoy diciendo que ninguno de nosotros tengamos fallos, pero no puedo no reconocer las importantes contribuciones que hizo este hombre para los empresarios negros, para los que hemos convertido cultura e ideas en algo tangible», ha declarado Usher.

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Este explica que Combs era para él como un «mentor» que le recordaba a «un profesor realmente duro», y que pudo aprender de él mientras su carrera estaba despegando: «Eso es lo que elijo recordar, y respeto su nombre porque me di cuenta de lo que aprendí como hombre de negocios antes de entender lo que eran los negocios fue el resultado de ver las increíbles cosas que él hizo».