RFTW: Robyn, RAYE, Charlie Puth, Melanie Martinez…

Hoy, 27 de marzo, es el día más gordo de lanzamientos de lo que llevamos de año. Publican nuevo disco Robyn, RAYE, Charlie Puth, Melanie Martinez y Kanye West -este último, de momento, solo en Youtube-. Eso si nos ceñimos a macrolanzamientos.

Pero es que también recibimos nuevos discos de nuestros recomendados Fcukers, Courtney Barnett, José González, Snail Mail, Flea, Slayyyter, The Twilight Sad, The New Pornographers y Holy Fuck. En música nacional, lanzan disco conjunto mariagrep y Mundo Prestigio.

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Los estrenos de singles anuncian regresos de Paul McCartney y Jungle, un nuevo tema de Miley Cyrus para ‘Hannah Montana’, e interesantes novedades de Jessie Ware, Rigoberta Bandini, Marshmello con Portugal. The Man, Alba Morena, Empress Of, Algora, Future Islands, María José Llergo, Luna Ki o CARLANGAS.

En portada hemos comentado el loco single de Gelli Haha y os hemos presentado a Fuji, quien lanza single nuevo hoy. Algunos de los descubrimientos recomendados del día provienen de Gareth Donkin, Bedouine, Néctar, Gala Nell, Sofía Comas con Nacho Vegas o Aiko, el grupo.

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Además, tenemos estrenos en una gran variedad de géneros musicales de Bladee, Margarita Quebrada, Sorn, FADES, LiBianca, Blanco Palamera, Albany, Parquesvr, Namasenda… Y, por volver, vuelve hasta Tujiko Noriko, y sonando pop.

