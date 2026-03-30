BTS arrasan en España; entran Rodrigo Cuevas, Ginebras, Mujeres…

BTS son el nuevo número 1 de Álbumes en España con ‘Arirang‘, un disco que han situado en el top 1 de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur (dicen que con 4 millones de copias vendidas en una semana), Japón, Alemania, Francia, Holanda, Australia… Casi terminamos antes indicando qué mercado se les ha escapado: en Italia y Suecia han quedado en el número 2.

Además, hay que destacar que el grupo surcoreano es número 1 en vinilos en España y también en streaming. Esto último lo intuimos porque hasta 9 de las 14 canciones de su álbum aparecen en el top 100 de singles. Son las que siguen:

12 (E) Swim

41 (E) Body to Body

67 (E) Hooligan

73 (E) FYA

76 (E) Normal

79 (E) Like Animals

84 (E) Aliens

90 (E) 2.0

100 (E) Merry Go Round

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Volviendo a los álbumes más populares del país, hay que hablar de más entradas interesantes: Feid llega al puesto 11 con ‘El Green Print: La Saga (Disc 1)’. Esta «saga» solo tiene 7 canciones.

También en el top 20 encontramos a Rodrigo Cuevas, top 18 con ‘Manual de belleza‘ (además top 9 en vinilos); y a Ca7riel y Paco Amoroso, número 20 con ‘Free Spirits‘. Este último trabajo no existe en formato físico, por lo que tendría doble mérito.

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Ginebras llegan al número 24 en Discos España con ‘Donde nada es para tanto’ y Ana Torroja a un modesto puesto 36 con ‘Se ha acabado el show‘. Una buena entrada para ellas (top 3 en vinilos además), no tanto para la ex líder de Mecano, acostumbrada a otras cifras.

Las entradas de la semana se completan con Amore, que sitúa ‘Top Hits, Ballads, etc‘ en el número 62 gracias a su edición física; Reality, que llega al puesto 72 con ‘Por si muero mañana’; Mujeres, que colocan ‘Es un dolor inexplicable‘ en el puesto 74; y Lewis Potter y Reddy, que llegan al puesto 83 con ‘Britishboy’. Amore ha sido top 8 en vinilos, y Mujeres, top 11 en dicha subtabla.





