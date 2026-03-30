BTS arrasan en España; entran Rodrigo Cuevas, Ginebras, Mujeres…

BTS son el nuevo número 1 de Álbumes en España con ‘Arirang‘, un disco que han situado en el top 1 de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur (dicen que con 4 millones de copias vendidas en una semana), Japón, Alemania, Francia, Holanda, Australia… Casi terminamos antes indicando qué mercado se les ha escapado: en Italia y Suecia han quedado en el número 2.
Además, hay que destacar que el grupo surcoreano es número 1 en vinilos en España y también en streaming. Esto último lo intuimos porque hasta 9 de las 14 canciones de su álbum aparecen en el top 100 de singles. Son las que siguen:
12 (E) Swim
41 (E) Body to Body
67 (E) Hooligan
73 (E) FYA
76 (E) Normal
79 (E) Like Animals
84 (E) Aliens
90 (E) 2.0
100 (E) Merry Go Round
Volviendo a los álbumes más populares del país, hay que hablar de más entradas interesantes: Feid llega al puesto 11 con ‘El Green Print: La Saga (Disc 1)’. Esta «saga» solo tiene 7 canciones.
También en el top 20 encontramos a Rodrigo Cuevas, top 18 con ‘Manual de belleza‘ (además top 9 en vinilos); y a Ca7riel y Paco Amoroso, número 20 con ‘Free Spirits‘. Este último trabajo no existe en formato físico, por lo que tendría doble mérito.
Ginebras llegan al número 24 en Discos España con ‘Donde nada es para tanto’ y Ana Torroja a un modesto puesto 36 con ‘Se ha acabado el show‘. Una buena entrada para ellas (top 3 en vinilos además), no tanto para la ex líder de Mecano, acostumbrada a otras cifras.
Las entradas de la semana se completan con Amore, que sitúa ‘Top Hits, Ballads, etc‘ en el número 62 gracias a su edición física; Reality, que llega al puesto 72 con ‘Por si muero mañana’; Mujeres, que colocan ‘Es un dolor inexplicable‘ en el puesto 74; y Lewis Potter y Reddy, que llegan al puesto 83 con ‘Britishboy’. Amore ha sido top 8 en vinilos, y Mujeres, top 11 en dicha subtabla.