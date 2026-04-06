Cuando Paco León conoció a Rosalía, ella ya se veía con un Grammy

Rosalía acaba de terminar los primeros conciertos de la gira de ‘LUX’ en España, a donde volverá el próximo 13 de abril para sus cuatro fechas en Barcelona. Hoy, la artista es reconocida mundialmente, teniendo en su posesión dos premios Grammy. Hace seis años y medio, acababa de lanzar ‘El mal querer’ y todo esto estaba todavía en su cabeza. Paco León ha contado en su Instagram cómo Rosalía lo tenía todo claro desde el principio.

El actor cuenta en un post ilustrado con vídeos de la gira de ‘LUX’ que conoció a la artista hace «seis años y medio». Podemos deducir entonces que la historia que ha contado León habría tenido lugar alrededor de 2019. Él cuenta que empezó a escuchar su música a raíz de la canción ‘Catalina’, del disco ‘Los Ángeles’, y que el día que se conocieron fueron a ver un «microteatro».

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Paco utiliza una frase de Guitarricadelafuente para describir a Rosalía en la cercanía: «Dulce pero crunchy como crema catalana», sacada de la canción ‘Agua y mezcal’. Este recuerda que, por aquel entonces, solo le pedían fotos a él, antes de contar cómo le preguntó a Rosalía «si no estaba aturdida por el éxito del disco»: «No Paco, si esto es sólo el principio. Yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, y hacer un show grande con bailarines y me veo en Estados Unidos ganando un Grammy…», cuenta el actor.

Si las fechas son correctas, Rosalía ganaría su primer Grammy al año siguiente, con ‘El mal querer’ llevándose la estatuilla a ‘Mejor álbum alternativo o rock latino’. El mismo galardón se llevó en 2023 por ‘MOTOMAMI’. La reacción de Paco León a la predicción de Rosalía es hilarante: «¿Pero qué dice esta loca?», cuenta que se le pasó por la cabeza. Aclara que «no parecía una flipada», sino que «lo tenía muy claro».

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Este también relata las prudentes palabras de Rosalía justo después: «A ver, igual no me sale, pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello», remata León, que termina diciendo que «el resto es historia y ya la conocéis».