Offset de Migos, «estable» tras ser disparado y hospitalizado

Offset, exintegrante del grupo Migos, ha sido disparado en un casino de Florida. Según ha podido comprobar Pitchfork, el artista se encuentra actualmente «recibiendo atención médica en el hospital». «Está estable y siendo monitorizado muy de cerca», ha informado un representante al medio estadounidense.
El incidente por el que Offset ha recibido un disparo en la pierna habría sido resulto «de inmediato» por la policía, que ha detenido a dos personas. La investigación, sin embargo, se está llevando a cabo en estos momentos, por lo que poco se conoce del caso.
En 2022, otro miembro de Migos, Takeoff, fue disparado en Houston. Este no corrió la misma suerte que Offset, falleciendo en el acto y llevando a la disolución del grupo al año siguiente. «He estado yendo a dormir esperando despertarme y que todo esto sea un sueño, pero es real, y la realidad se siente como una pesadilla», declaró Offset en su momento.