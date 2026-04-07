‘Choque’ debe ser el próximo gran hit de Bad Gyal: vota por tu apuesta

De ‘La joia‘ a ‘Más cara‘, el segundo disco de Bad Gyal es evidentemente continuista y, a la vez, se presenta como un progreso respecto al debut, pasando de una joya ¿por pulir? a una evolución opulenta, efectivamente “más cara”: más desarrollada, más ambiciosa, más escalada. La evolución de Bad Gyal se hace evidente en su gira actual, pero también en la variedad de estilos que presentan los potenciales singles, de los cuales vuelve a haber un puñado por elegir, al margen de los que ya han salido.

La gira de Bad Gyal se abre con el R&B de ‘Un cora y ya’, que recuerda a una de sus influencias, la Jennifer López de los 2000, y sigue con ‘Más cara’, que en el álbum funciona como la típica introducción excitante, con acordes suspendidos, abriéndonos la puerta al misterio del nuevo disco.

- Publicidad -

Bad Gyal ha concebido ‘Más cara’ también como un homenaje a las leyendas que vinieron antes, no como una obra rupturista que pretenda renovar los estilos afrolatinos que suele explorar Farelo en su música -principalmente reguetón y dancehall-, sino para situar donde merecen y les corresponde a algunos de esos pioneros, como los portorriqueños Jenny “La Sexy Voz” y J Álvarez, que figuran en ‘La iniciativa’ y ‘Hoy te toca’, dos de los cortes basados en un sonido de reguetón primigenio.

Dentro de las exploraciones novedosas en la carrera de Bad Gyal, como el electro-guaracha de ‘Fuma’, la kompa haitiana de ‘Última noche’ o el merengazo de ‘Noticia de ayer’, al final destacan los cortes más clásicos . Entre ellos cabe mencionar muy especialmente ‘Choque’, el último sencillo presentado previamente al lanzamiento del disco, que se está convirtiendo paulatinamente en el nuevo gran hit de esta era, después de ‘Da Me’. De momento, ya ha alcanzado el top 8 en España.

- Publicidad -

‘Choque’ es precisamente otro de los cortes clásicos de ‘Más cara’, combinando un bombo de reguetón clásico con la colaboración del también portorriqueño Chencho Corleone. Últimamente reivindicado por Bad Bunny, Corleone es, por timbre, un precursor absoluto de Ozuna, quien también figura en el álbum.

‘Choque’ es otro club track de Bad Gyal que va al grano en su intención discotequera, si bien sus ganchos destacan por encima de la media del álbum, conteniendo varios en estrofas, estribillos y post-estribillos que construyen uno de los singles claros del disco. Farelo y Corleone se reparten el protagonismo en frases como: “Y este party ya empezó wow, wow, wow, wow / Después no recordaremo’ na’, na’, na’” o “Faltan condone’, hierba pa’ ponerno’ high / Por si toca hacerlo tonight”. Pero es Corleone quien se queda con el mejor gancho de la canción gracias a su alto registro vocal; el verso: “Hablas, cómo tú me hablas / Si usas esas palabras entonces vámonos pa’ atrá’” eleva la canción aún más, reforzando su componente adictivo.

- Publicidad -

¿Qué tema de 'Más cara' debe ser HIT? Choque

Fuma

Hoy te toca

La iniciativa

Más cara

Muñeca

Noticia de ayer

Otro

Perro

Te Daré

Un coro y ya Ver resultados