Reality, Lucho RK y Dominic Fike, en Singles España

Tenemos un caso de «slow week» en la lista de singles española esta semana, incluso con los destacadísimos lanzamientos largos de RAYE, Kanye West, Melanie Martinez o Robyn. Ninguno coloca un solo tema de sus respectivos nuevos álbumes en la lista de singles, aunque al menos ‘Where is My Husband’ ya figuraba y continúa situado en torno al top 50, concretamente en el número 53, tras 18 semanas.

Solo tres artistas protagonizan entradas en la lista de singles española esta semana, y el primero no aparece hasta pasados los 60 primeros puestos. Ahí, en el número 61, el rapero madrileño Reality coloca su single ‘Por si muero mañana’, que destaca por su estribillo coral, cantado por niños.

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En segundo lugar tenemos al rapero extremeño Lucho RK, quien con ‘Por qué será’ logra un top 63 en la lista de singles española. El cacereño figura en otros dos singles en lista, ambos vinculados a La Pantera, ya antiguos: ‘Cupidoxx’, que baja al 78, y ‘Pinky Promise 2’, que reentra en el 96.

La última entrada es internacional, en concreto anglosajona, estadounidense, y llega de la mano de Dominic Fike, que coloca su viral ‘Babydoll‘ -reciente top 1 global en Spotify- en el número 88. Fike acaba de lanzar un single con Ravyn Lenae.

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Cabe mencionar que dentro del top 3 de la lista de singles española destaca la subida al puesto 3 de Omar Courtz con ‘Koko’. Courtz amenaza el reinado de Quevedo, quien sigue liderando los puestos 1 y 2 simultáneamente, con ‘Scandic‘ y ‘Ni borracho‘.





