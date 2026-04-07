HOKE supera a RAYE y Ye en España con un disco viejo

La lista de novedades discográficas refleja algunos de los lanzamientos más destacados de la última semana, pero ninguno de ellos, curiosamente, ha logrado mover más números que un disco antiguo: ‘Tres Creus‘ del rapero HOKE, que tras su reedición en vinilo vuelve a registrar una entrada en el puesto 6 de la lista de discos española, situándose en el número 1 de la sublista dedicada al formato elepé.

Esto significa que HOKE vende más en España con un disco antiguo que RAYE y ye con sus últimos lanzamientos. Eso sí, no quedan muy lejos: ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE‘ de RAYE le sigue directamente en el puesto 6, y ‘Bully‘ de ye en el 7.

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Para sorpresa de nadie, el disco de RAYE triunfa, sobre todo, en Reino Unido y el de ye, sobre todo, en Estados Unidos. ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE’ es número 1 en la tabla británica, mientras que ye queda en el 3. En Estados Unidos, la historia es diferente: ‘Bully’ entra en el top 2, sin poder superar a BTS, y el álbum de RAYE queda en un nada desdeñable puesto 11.

Volviendo a la lista española, otra artista con un enorme fandom coloca su disco ‘HADES’ en el número 12: hablamos, por supuesto, de Melanie Martinez, quien sitúa ‘HADES’ en el puesto 3 de Estados Unidos y en el puesto 5 de Reino Unido. ‘HADES’ da su peor dato en España a Martinez, quien había logrado colocar ‘Cry Baby‘ en el 6 o ‘Portals‘ en el 8.

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Otros lanzamientos destacables presentes en las listas son los de dos pop stars suecas muy queridas. Loreen, con ‘Wildfire’, debuta en el 70, mejorando el dato de Robyn con ‘Sexistential‘, que queda en el 72. Además, Flea coloca ‘Honorea’ en el 83. En realidad, los supera a todos el reguetonero granadino CAMIN, que sitúa su álbum ‘Modo Leyenda’ en el número 30.

Por último, tenemos que mencionar dos reediciones en vinilo que aparecen en la lista de discos: por un lado, ‘Queen II’ de Queen figura en el 23, mientras que ‘Confessions on a Dancefloor’ de Madonna se sitúa en el puesto 85.













