Madonna parodiará la creación de su biopic fallido en ‘The Studio’

Mientras no cesan los rumores sobre el nuevo disco de Madonna -el último, un single supuestamente programado para este mismo mes-, las últimas noticias nos llevan de manera insólita a su biopic cancelado, anunciado en 2021 y abandonado en 2022.

Madonna dará nueva vida a ese proyecto fallido en ‘The Studio’, la fantástica serie de Seth Rogen para Apple TV+ que explora de manera satírica la vida dentro de una compañía cinematográfica histórica luchando por mantenerse relevante. Es una de las mejores comedias actuales de la televisión.

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Variety confirma que Madonna recreará la creación de su biopic cancelado en la serie, parodiando los conflictos y complicaciones detrás de su producción a lo largo de un arco narrativo que abarcará dos episodios. En palabras del citado medio, «el programa de Rogen utilizará las circunstancias reales alrededor del biopic cancelado de la cantante para ilustrar los desafíos del cine moderno».

Madonna se dejó ver recientemente rodando escenas junto a Julia Garner, la actriz elegida originalmente para interpretarla en su fallido biopic. En Instagram, subió un vídeo juntas recreando el videoclip de ‘Like a Virgin’, cuyo sentido ahora descubrimos.

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Esta aparición es especialmente significativa, ya que Madonna no participa en una serie de televisión desde su cameo en ‘Will & Grace’ en 2003, y tampoco protagoniza una película desde el discutiremake de ‘Swept Away’ en 2002.