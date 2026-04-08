Rosalía, Amaia, Leiva… los más nominados en los Premios de la Música

Los Premios de la Academia de la Música de España han publicado la lista de artistas nominados de su 3ª edición. Un total de 218 candidaturas repartidas en 43 categorías serán parte de la entrega de premios de este año, que tendrá lugar el próximo 26 de mayo en Madrid.

Rosalía, Leiva, Amaia y Guitarricadelafuente son los artistas con más nominaciones, con ocho cada uno. La autora de ‘LUX’ opta a los premios de Artista del Año, Mejor álbum, Mejor álbum pop, Mejor canción (‘La Perla’), Compositora del año, Mejor videoclip (‘Berghain’). Amaia también compite con ella en las categorías más importantes, además de Mejor gira y Mejor ingeniería de grabación.

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A estos les siguen Valeria Castro, con 6 menciones, y Amaral y rusowsky, con 5 cada uno. Por otro lado, Aitana optará a tres premios (Artista del año, Álbum pop y Canción pop), los mismas que Luz Casal. Los Premios de la Academia de la Música incluirán un año más categorías dedicadas al flamenco, el jazz, la música clásica, la canción de autor, el rap y las músicas urbanas y el folclore.

En las de Mejor álbum y Canción de cantautor/a encontramos a artistas como Valeria Castro, Pedro Guerra, Pedro Pastor y Rozalén o Xoel López. Por otro lado, en la categoría de Mejor álbum de música urbana han sido seleccionados Bejo, Delaossa, Grecas, Lia Kali o Rels B.

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Además de la creación musical, los Premios de la Academia de la Música también destacarán otras profesiones del sector musical, como la dirección de videoclips, diseño de álbum o evento del año. También hay espacio para las bandas sonoras y formatos de vídeo largo, como el documental ‘Flores para Antonio’, cuya canción principal, interpretada por Alba Flores, también está presente en la categoría de Mejor canción para BSO.

ARTISTA DEL AÑO

1. ARTISTA: AITANA // ÁLBUM: CUARTO AZUL

2. ARTISTA: AMAIA // ÁLBUM: SI ABRO LOS OJOS NO ES REAL

3. ARTISTA: GUITARRICADELAFUENTE // ÁLBUM: SPANISH LEATHER

4. ARTISTA: ROSALÍA // ÁLBUM: LUX

5. ARTISTA: rusowsky // ÁLBUM/: DAISY

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ÁLBUM DEL AÑO

1. ARTISTA: AMAIA // ÁLBUM: SI ABRO LOS OJOS NO ES REAL

2. ARTISTA: AMARAL // ÁLBUM: DOLCE VITA

3. ARTISTA: LEIVA // ÁLBUM: GIGANTE

4. ARTISTA: ROSALÍA // ÁLBUM: LUX

5. ARTISTA: rusowsky // ÁLBUM: DAISY

CANCIÓN DEL AÑO

1. ARTISTA: AMAIA // CANCIÓN: M.A.P.S.

2. ARTISTA: GUITARRICADELAFUENTE // CANCIÓN: FULL TIME PAPI

3. ARTISTA: LEIVA // CANCIÓN: CAÍDA LIBRE FEAT. ROBE

4. ARTISTA: ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia // CANCIÓN: LA PERLA

5. ARTISTA: rusowsky // CANCIÓN: malibU