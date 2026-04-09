LIZ, entre la IA y el plagio, en la fascinante ‘L in Lover’

Recordarás a LIZ por su éxito ‘When I Rule the World’, uno de los primeros singles de pop puro y duro producidos por SOPHIE en los albores del hyperpop. La trayectoria de LIZ después de este single ha dejado canciones interesantes como ‘Intuition’, aunque ha sido desigual y, por ejemplo, la artista solo ha publicado un álbum de estudio, ‘Planet 2YK‘, en 2019.

Esto dejará de ser así este año, ya que LIZ ha puesto fecha a su segundo álbum, ‘Prototype’, que verá la luz el 12 de junio. Incluirá una producción póstuma de SOPHIE, ‘Sunscreen’, conocida desde agosto del año pasado, y el reciente -aunque brevísimo- single ‘Likey’. Hoy nos centramos en el sencillo más reciente, ‘L in Lover’, la Canción Del Día.

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‘L in Lover’ es fascinante porque imagina un mundo en el que Mariah Carey es una artista de hyperpop. Sus similitudes melódicas con ‘Dreamlover’ son tan evidentes que LIZ parece jugar a borrar los límites entre la semblanza de IA y el plagio más descarado, pero, por alguna razón, personalmente no puedo dejar de escuchar la canción en bucle.

Haciendo uso de manipulaciones vocales imposibles, armonías totalmente propias de la Mariah de los 90, un estilo de producción de hyperpop refinado y frases como “Lips all pink and rosy / It’s my birthday, gimme a pony”, ‘L in Lover’ revive ese primer hyperpop que jugaba con la caricaturización del pop más chicle y comercial, pero lo lleva hacia un estilo más R&B que lo convierte en un irresistible «guilty pleasure»: sabes que es una copia, pero no puedes dejar de escucharla.

