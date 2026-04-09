Primavera a la Ciutat 2026: horarios y mecánica de reserva

La organización de Primavera Sound ha publicado los horarios del circuito de conciertos que se desarrollará paralelamente durante la misma semana del festival: Primavera a la Ciutat. Este circuito contará con conciertos en sala exclusivos de artistas como Mogwai o Blood Orange, entre muchos otros. Las salas implicadas serán Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau, LAUT y Enfants, siete espacios donde se repartirá toda esta actividad paralela durante los días lunes 1, martes 2, miércoles 3 y domingo 7 de junio.

Como parte de Primavera a la Ciutat, Primavera Pro también presentará una veintena de conciertos de entrada libre y gratuita en horario diurno en el CCCB.

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Por ejemplo, el 1 de junio, tendremos a Sorry tocando en La Nau a las 21:45. Al mismo tiempo, en Sala Apolo, a las 21:50, estará Yerai Cortés. El 2 de junio, Blood Orange actuará en Paral·lel 62 a partir de las 22:30 e Yves Tumor estará en Sala Apolo a las 22:40.

El 3 de junio, podremos ver a Mogwai en Razzmatazz a las 19:00. Más tarde, a las 23:00, en La 2 de Apolo, tocará KeiyaA. Tras dos días de showcases en el CCCB los días 4 y 5, el 7 de junio tendremos a Empress Of en Sala Apolo a las 20:40 o a Black Country, New Road en Paral·lel 62 a las 23:15.

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Mecánica de reservas Primavera a la Ciutat 2026

El acceso a los conciertos de Primavera a la Ciutat 2026 se hará mediante un sistema de reserva exclusivo para los poseedores del abono de Primavera Sound Barcelona 2026.

Cada reserva requiere un depósito de 15 euros, que se devuelve automáticamente si se asiste al concierto. En caso de no asistir, ese importe se destina íntegramente a diferentes proyectos solidarios de la Fundació Primavera Sound y a iniciativas colaboradoras como la Fundació La Loma Horse Home.

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Las reservas estarán disponibles a través de la aplicación AccessTicket según el tipo de abono: los titulares de abono VIP podrán reservar a partir del 14 de abril a las 12:00 CEST, mientras que los abonos comprados antes del anuncio del cartel podrán hacerlo desde el 15 de abril a las 10:00, y los clientes de Revolut desde esa misma fecha a las 12:00. Los poseedores de abono general podrán realizar sus reservas a partir del 16 de abril a las 12:00.

Para el público general, un número limitado de entradas específicas para cada concierto se pondrá a la venta en Fever el 17 de abril a las 12:00 CEST.

Por su parte, los conciertos que tendrán lugar en el Pati de les Dones del CCCB, dentro de la programación de Primavera Pro, son de acceso libre y gratuito.