Russian Red estalla contra la «calumnia» de que es anti-abortista

Russian Red ha acudido a sus Stories para desmentir que esté en contra del aborto, de manera tajante. ModernaDePueblo explica en un Reels que el otro día, al acudir a un concierto de Lourdes Hernández, recibió un mensaje que decía algo así como «me parece fatal que apoyes a una antiabortista».

La instagrammer Júlia Salander publicaba un Reels -ya retirado- criticando que Russian Red fuera anti-abortista, y Russian Red ha estallado en Instagram: «He sentido la necesidad inmediata de recurrir a mis redes para negar que esto sea cierto. Quiero decir de viva voz que esto es mentira. Estoy a favor de que las mujeres hagamos lo que queramos con nuestros cuerpos».

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Añade, de manera muy interesante: «También estoy a favor de la mentira si la mentira va sobre ti. Me interesa la mentira que va sobre una. Me gusta cuando nos inventamos cosas sobre quiénes somos». Sin embargo, critica que la mentira se use contra otras mujeres. Sin duda, está referenciando su nuevo single, que se llama ‘Mentirosa’.

Hernández critica duramente que una «divulgadora con 400.000 seguidores, más que algunas periódicos y programas de radio» la haya «difamado», utilizando incluso la palabra «calumnia»: «Se ha inventado que estoy en contra del aborto, que yo me he manifestado en contra del aborto, que yo he dado un concierto contra el aborto». Al menos por nuestro archivo histórico, suena a que alguien la ha confundido con Nena Daconte.

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Júlia Salander ha terminado pidiendo perdón en sus redes: «Ahora me he enterado que todo lo del aborto era un bulo que no era verdad. Lo siento mucho». Al mismo tiempo, comparte el tema de Russian Red ‘Loving Strangers’, realizado para la banda sonora de ‘Habitación en Roma’, protagonizado por una pareja de chicas.

