Labrinth deja ‘Euphoria’: «No dejo que la gente me trate como una mierda»

La tercera temporada de ‘Euphoria’ llegará este lunes 13 de abril a HBO. Labrinth, compositor de la serie durante sus dos primeras temporadas, parecía confirmar el mes pasado que no estaría involucrado en esta nueva tanda de capítulos, mandando «a la mierda» a Columbia Records y a la propia serie en el proceso. Ahora, ha dejado claro que no formará parte de los créditos: «He decidido eliminar la música que tenía en la serie».
Todo ha sucedido a raíz de una nueva entrevista con Sam Levinson, creador de ‘Euphoria’, en Rolling Stone. En esta, Levinson asegura no conocer los motivos por los que Labrinth se ha separado del proyecto: «Es un colaborador increíble y alguien que realmente ha construido los cimientos del sonido de ‘Euphoria'», ha comentado el showrunner.
En sus Stories de Instagram, Labrinth ha sido contundente: «La gente miente cómodamente en esta industria y aun así se llaman a sí mismos gente honesta». Este asegura estar en buenos términos con HBO, pero apunta a que el origen de todo radica en una trifulca personal con Sam Levinson: «Cuando trabajo para alguien, su visión es primordial para mí, pero no dejo que la gente me trate como una mierda», ha escrito. En esta nueva temporada, Hans Zimmer tomará el relevo en el apartado musical.
Labrinth shares new statement after Sam Levinson told Rolling Stone that he "doesn't know" why he isn't involved with 'Euphoria' Season 3:
“I SPOKE TO HBO AS FAR AS I KNOW WE ARE COOL
I LEFT BECAUSE
LAST TRUTH
WHEN I WORK FOR SOMEONE, THEIR VISION IS PARAMOUNT TO ME
