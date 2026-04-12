Ginebras enseñan su cara más desoladora en ‘Mundo hostil’

Ginebras son conocidas por su interminable energía y sus pegadizos himnos sobre el amor, el desamor y putadas del día a día como la ansiedad. Pero como todas las personas, es imposible que Magüi, Sandra, Raquel y Juls estén a tope todo el rato. ‘Mundo hostil’ es la prueba de ello, y la Canción del Día.

Que este sea el segundo single de su nuevo disco, ‘Donde nada es para tanto’, nos dice la importancia que tiene ‘Mundo hostil’ para la banda. Se trata de una de las canciones más deprimentes, y con los BPMs más bajos, de la carrera de Ginebras. «Si has llegado a nosotros por primera vez a través de esta canción, normalmente hacemos canciones m,ás bailables», avisan en su canal de YouTube.

- Publicidad -

También tienen un mensaje para quien las conoce de antes: «En la vida todo sube y baja, y no siempre estamos en nuestro mejor momento». Estas hablan de cuando te despiertas y «todo parece ir a contracorriente» o cuando «las convenciones sociales sobre cómo debería ser la vida a cierta edad» te pasan por encima. Esto es expandido en la letra de ‘Mundo hostil’.

Magüi canta sobre ser «adicta al suicidio emocional» mientras unos oníricos teclados llenan la mayoría de la mezcla. Esta describe cómo es el acordarse de alguien que creías haber olvidado: «Reviso los mensajes de hace tres años para comprobar si todo me lo inventé o todo fue real». A la vez, las palabras de la cantante parecen venir también desde otros lugares, no solo desde un desencuentro romántico: «No hay nadie al timón», canta.

- Publicidad -

Después de una sección de casi glitch, inaudita en la discografía de Ginebras, comienza la parte más melódica del tema, con una letra llena de elementos que no están destinados a convivir. Magüi se describe como «aceite en tu agua» y «frío en tu sauna». La frase que más se repite es también el único atisbo de estribillo en todo el tema: «Si el amor mueve el mundo, mi mundo es un mundo hostil».